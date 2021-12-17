В Китае видеоплатформам запретили публиковать видео о криптовалютах и майнинге

Китайская ассоциация служб вещания (China Netcasting Services Association, CNSA) запретила своим участникам размещать контент, продвигающий торговлю криптовалютами и майнинг. В первую очередь ограничения касаются сервисов коротких видео вроде Douyin (аналог TikTok).

В отраслевой организации считают, что мера позволит повысить качество предоставляемой операторами информации и защитить «стабильность социалистического строя КНР».

«Эти правила сформулированы в соответствии с релевантными национальными законами и постановлениями. Они призваны улучшить качество короткого видеоконтента, ограничить распространение ложной и вредоносной информации, а также создать чистое киберпространство», — говорится в заявлении.

Операторам видеоплатформ запретили публиковать данные, порочащие «идеологию и принципы социализма», оскорбляющие правящую партию или страну в целом, негативно влияющие на имидж государства и так далее.

Ранее стало известно, что аналитические сервисы CoinGecko и CoinMarketCap стали недоступны жителям материкового Китая.

Напомним, в октябре китайские СМИ сообщили, что власти изучают возможность судебного преследования криптотрейдинга и майнинга.