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В Китае видеоплатформам запретили публиковать видео о криптовалютах и майнинге

В Китае видеоплатформам запретили публиковать видео о криптовалютах и майнинге


Китайская ассоциация служб вещания (China Netcasting Services Association, CNSA) запретила своим участникам размещать контент, продвигающий торговлю криптовалютами и майнинг. В первую очередь ограничения касаются сервисов коротких видео вроде Douyin (аналог TikTok).


В отраслевой организации считают, что мера позволит повысить качество предоставляемой операторами информации и защитить «стабильность социалистического строя КНР».


«Эти правила сформулированы в соответствии с релевантными национальными законами и постановлениями. Они призваны улучшить качество короткого видеоконтента, ограничить распространение ложной и вредоносной информации, а также создать чистое киберпространство», — говорится в заявлении.


Операторам видеоплатформ запретили публиковать данные, порочащие «идеологию и принципы социализма», оскорбляющие правящую партию или страну в целом, негативно влияющие на имидж государства и так далее.


Ранее стало известно, что аналитические сервисы CoinGecko и CoinMarketCap стали недоступны жителям материкового Китая. 


Напомним, в октябре китайские СМИ сообщили, что власти изучают возможность судебного преследования криптотрейдинга и майнинга.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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