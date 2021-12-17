В Мининском университете открылся педагогический технопарк

В Нижегородском государственном педагогическом университете (Мининский университет) начал свою работу Педагогический технопарк «Кванториум» имени М.В. Ломоносова, созданный в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Он предназначен для развития цифровых компетенций преподавателей, студентов и школьников, сообщает пресс-служба вуза.

Будущие учителя освоят инновационные технологии преподавания предметов естественно-научной и технологической направленности с использованием современного оборудования, педагоги повысят уровень профессионального мастерства, а школьники будут совершенствовать знания и навыки в различных предметных областях (физика, химия, биология, робототехника, мехатроника и др.).

«Для повышения качества образования региона важен системный подход, в том числе создание такой высокотехнологичной образовательной среды. Нельзя формировать новые компетенции, новую формацию педагогов в старых стенах. «Кванториум» открывает возможность использования современных педагогических подходов, например, когда знание представляет собой предмет поиска, а не транслируется от педагога к ученику. Это формирует в человеке интерес к знаниям и самостоятельность – неотъемлемые качества учителя будущего», – сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В педагогическом технопарке будут функционировать три лаборатории: естественно-научная, технологическая и медиалаборатория.

«Кванториум» оснащен лабораторией исследования окружающей среды, альтернативных источников энергии, материалов и инженерных конструкций, учебным роботом-манипулятором; образовательными наборами по изучению аддитивных технологий и быстрого прототипирования с возможностью технологий реверсивного инжиниринга и другим высокотехнологичным оборудованием.

Ежегодно на базе педагогического технопарка обучение будут проходить больше 2000 человек, в первую очередь студенты и педагоги Мининского университета, а также ученики профильных психолого-педагогических классов Нижегородской области. В будущем «Кванториум» станет образовательным ресурсом для всего региона.