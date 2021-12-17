В Москве назвали победителей и призеров «Кубка Героев» за 2020/21 учебный год

В Москве назвали победителей и призеров проекта «Кубок Героев» за 2020/21 учебный год, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Ими стали десять школ и колледжей столицы, лучших в сфере патриотического воспитания.

По итогам общего рейтинга обладателем переходящего кубка стала кадетская школа-интернат № 1 «Первый московский кадетский корпус». Второе место заняла школа № 1411. Замкнула тройку лидеров школа № 1357 «На Братиславской».

«В 2021 году проекту «Кубок Героев» исполняется 20 лет. Лидеров в сфере патриотического воспитания среди образовательных организаций отбирают по нескольким критериям. Учитывается наличие волонтерских и юнармейских отрядов, спортивных и туристических секций и объединений, количество детей, посещающих их. Важными составляющими оценки является работа ребят по уходу за мемориальными объектами под патронатом образовательной организации, качество прохождения пятидневных учебных сборов, выполнение нормативов комплекса ГТО. В этом году все школы и колледжи столицы стали участниками проекта, а ребята показали отличные результаты», – отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Проект «Кубок Героев» реализуется Департаментом образования и науки города Москвы совместно с Региональным общественным фондом поддержки героев Советского Союза и героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова и Московским городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.