В Москве завершился федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

В Москве завершился федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», организованного Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Конкурсанты представили наиболее успешные практики организации питания детей, а само состязание стало продолжением масштабной работы Министерства просвещения по включению родительского сообщества в решение вопросов развития образования. В их числе программа капитального ремонта школ, о которой в ходе первого Всероссийского родительского форума говорил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, а также активное взаимодействие с родительским сообществом, направленное на обеспечение качественного и здорового питания в школах.

Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» прошло в Общественной палате Российской Федерации.

Первое место разделили Александр Лавринов (школа № 5 города Тамбова) и Екатерина Симонова (школа № 1288 города Москвы).

Второе место заняла Марина Петрукович (школа № 213 «Открытие» города Новосибирска), третье – Татьяна Иванцова (школа № 80 им. В.С. Тарасова города Ижевска, Удмуртская Республика).

Дипломы лауреатов получили Елена Осипова (школа № 1 им. С.Н. Ульянова, Ленинградская область), Влад Колыхалов (школа № 10 им. Атамана Белого, г. Сочи).

Определены победители и призёры конкурса ещё в нескольких номинациях.

«Лучшая столовая сельской школы»:

1 место – средняя общеобразовательная школа № 27, г. Новороссийск, с. Мысхако (Краснодарский край).

2 место – Оборонинская средняя общеобразовательная школа, р.п. Мордово (Тамбовская область); Медвежье-Озерская средняя общеобразовательная школа № 19 (Московская область); средняя общеобразовательная школа № 1, с. Чишмы (Республика Башкортостан).

3 место – Теченская средняя общеобразовательная школа, п. Теченский (Челябинская область); средняя школа п. Крылово (Калининградская область); Маломаякская школа, с. Малый маяк, г. Алушта (Республика Крым).

«Лучшая столовая городской школы»:

1 место – лицей №4, г. Рузаевка (Республика Мордовия).

2 место – многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка (Кировская область); средняя школа № 1, г. Петропавловск-Камчатский (Камчатский край).

3 место – средняя общеобразовательная школа № 5, г. Мурманск; лицей имени Н.Г. Булакина, г. Абакан (Республика Хакасия); средняя школа № 56, г. Ярославль; средняя общеобразовательная школа № 127 с углублённым изучением отдельных предметов, г. Пермь.

«Лучшая столовая школы города-миллионника»:

1 место – школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян, г. Москва.

2 место – гимназия № 121, г. Уфа; гимназия № 12, г. Волгоград.

3 место – школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова, г. Ростов-на-Дону; гимназия № 125, г. Казань.

Лауреатами конкурса стали Бобровский образовательный центр «Лидер» имени Гордеева (г. Бобров, Воронежская область), средняя школа № 59 «Перспектива» (г. Липецк), средняя общеобразовательная школа города Зеленоградска (Калининградская область), Губернаторский лицей № 101 имени Латышева (г. Ульяновск), средняя школа № 85 (г. Кемерово), Береговская средняя школа (Кемеровский район, Кемеровская область), средняя школа № 5 (г. Вологда), средняя школа № 6 (г. Северодвинск), средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Г. В. Пасынкова (Республика Северная Осетия – Алания), средняя общеобразовательная школа с. Садовая им. А.Х. Кадырова (Чеченская республика), средняя общеобразовательная школа № 376 (г. Санкт Петербург), средняя общеобразовательная школа № 10, г. Сочи (Краснодарский край), Центр образования г. Гудермес (Чеченская Республика), Центр образования г. Магас (Республика Ингушетия), средняя общеобразовательная школа № 15 (Республика Ингушетия), средняя общеобразовательная школа № 15 городского округа Спасск-Дальний (Приморский край), прогимназия «Олимпионик» (г. Саратов), Марковская средняя общеобразовательная школа (Иркутская область), средняя общеобразовательная школа п. Опытный (Чувашская Республика), Сафакулевская средняя общеобразовательная школа (Курганская область), средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка (Самарская область), Богандинская средняя общеобразовательная школа № 2, р.п. Богандинский (Тюменская область), Беловская средняя общеобразовательная школа с. Беловка (Оренбургская область), Каспийская гимназия №11, г. Каспийск (Республика Дагестан), средняя общеобразовательная школа № 1 им. И. Барахова, с. Верхневилюйск (Республика Саха (Якутия), Парабельская средняя школа имени Николая Андреевича Образцова, с. Парабель (Томская область), средняя общеобразовательная школа №10 имени Атамана С.И. Белого, г. Сочи (Краснодарский край).

Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов напомнил, что организации качественного школьного питания уделяется большое внимание на государственном уровне, в работу включены как сами образовательные организации, так и представители муниципальных, региональных и федеральных ведомств.

«Питание школьников – очень важный вопрос, нам нужно консолидировать усилия, чтобы и дети, и взрослые были довольны, чтобы школьная еда была и вкусной, и полезной», – заявил Сергей Шатунов.

Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев сообщил о том, что работа по формированию меню в школьных столовых продолжается. В ближайшей перспективе – организация питания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас много новых задач, нам предстоит выстроить уникальную для страны систему социального питания, и этот опыт наверняка будет востребован в других типах учреждений, в том числе в детских садах», – прокомментировал Валерий Алексеев.

Научный руководитель Федерального центра мониторинга питания обучающихся Валентина Иванова обратила внимание на то, что первый конкурс «Лучшая школьная столовая» был по-настоящему масштабным. В региональном этапе состязания приняли участие более 25 тысяч школ страны, а на финал в Москву приехали 65 поваров.

Конкурсные испытания проводились на площадке колледжа № 33 города Москвы. Программа включала «Кулинарный баттл», тематическую выставку «Здоровое питание в школе», а также мастер-класс от шеф-повара Григория Мосина «Три блюда для школьного завтрака».

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с 2020/2021 учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.