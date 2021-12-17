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В МВФ призвали выбрать регулирование вместо запрета криптовалют

В МВФ призвали выбрать регулирование вместо запрета криптовалют


В случае запрета криптовалют страны потеряют контроль над индустрией, поэтому следует придерживаться политики регулирования, а не репрессий. Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат на конференции NCAER.


https://www.youtube.com/watch?v=ZR_B0VIy1Ag&t=709s

По ее словам, невозможно запретить цифровые активы, поскольку пользователи этих инструментов попросту перейдут на офшорные биржи, на которые не распространяются те или иные правила.


«Сможете ли вы действительно сделать это [запретить криптовалюты], поскольку многие биржи являются офшорными и не подчиняются нормам конкретной страны», — сказала она.


Она подчеркнула, что «ни одно государство не сможет решить эту проблему в одиночку», поскольку трансграничные транзакции с криптовалютами практически невозможно контролировать.


В разговоре с CNBC-TV18 политик также заявила, что на данный момент цифровые активы не являются глобальной угрозой. Однако, по ее мнению, давать им статус легального платежного средства — большая ошибка. 


В декабре организация сообщила, что Гопнат сменит на должности первого заместителя директора-распорядителя Джеффри Окамото. Она станет первой женщиной, занявшей это кресло.


Ранее МВФ повторно раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре. 


Организация также предупредила о «системных» рисках для финансовой стабильности со стороны растущего криптовалютного сектора и призвала к регулированию отрасли.


Напомним, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования индустрии, от полного запрета на владение и покупку криптоактивов до легализации биткоин-бирж.


Опрошенные ForkLog эксперты сошлись во мнении, что запрет биткоина в РФ не имеет смысла.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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