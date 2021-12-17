В МВФ призвали выбрать регулирование вместо запрета криптовалют

В случае запрета криптовалют страны потеряют контроль над индустрией, поэтому следует придерживаться политики регулирования, а не репрессий. Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат на конференции NCAER.

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По ее словам, невозможно запретить цифровые активы, поскольку пользователи этих инструментов попросту перейдут на офшорные биржи, на которые не распространяются те или иные правила.

«Сможете ли вы действительно сделать это [запретить криптовалюты], поскольку многие биржи являются офшорными и не подчиняются нормам конкретной страны», — сказала она.

Она подчеркнула, что «ни одно государство не сможет решить эту проблему в одиночку», поскольку трансграничные транзакции с криптовалютами практически невозможно контролировать.

В разговоре с CNBC-TV18 политик также заявила, что на данный момент цифровые активы не являются глобальной угрозой. Однако, по ее мнению, давать им статус легального платежного средства — большая ошибка.

В декабре организация сообщила, что Гопнат сменит на должности первого заместителя директора-распорядителя Джеффри Окамото. Она станет первой женщиной, занявшей это кресло.

Ранее МВФ повторно раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре.

Организация также предупредила о «системных» рисках для финансовой стабильности со стороны растущего криптовалютного сектора и призвала к регулированию отрасли.

Напомним, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования индустрии, от полного запрета на владение и покупку криптоактивов до легализации биткоин-бирж.

Опрошенные ForkLog эксперты сошлись во мнении, что запрет биткоина в РФ не имеет смысла.