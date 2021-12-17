Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Подмосковье провели более 400 мероприятий в рамках Года науки и технологий

В Подмосковье провели более 400 мероприятий в рамках Года науки и технологий

В Подмосковье провели более 400 мероприятий в рамках Года науки и технологий

В Подмосковье провели более 400 мероприятий в рамках Года науки и технологий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковье входит в топ-5 регионов, реализующих программу мероприятий Года науки и технологий: в этом году в Московской области было проведено более 400 мероприятий различного формата, включая онлайн-трансляции. Доход Подмосковья в 2021 году от научно-технической деятельности составил около 23 миллиардов рублей», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего друга
Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего
На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор
На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор
В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты
В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей
В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до смерти
В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до
В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за 450 миллионов рублей
В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за
En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о Байкале
En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять NFT в игру
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять
700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа
700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа
Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг
Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг
Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains: Downhill на Xbox
Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains:
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor
Польский военный попросил убежище в Белоруссии
Польский военный попросил убежище в Белоруссии

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

В базовых школах РАН проведены Всероссийские уроки науки и технологий
В Камчатском крае в рамках акции «На острие науки» для школьников были проведены лекции
С 22 по 28 ноября в 24 регионах РФ для школьников проведут экскурсии на тему искусственного интеллекта
В рамках Года науки свыше 6,3 тысячи школьников посетили научные лаборатории Москвы