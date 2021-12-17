В Подмосковье провели более 400 мероприятий в рамках Года науки и технологий

В Подмосковье провели более 400 мероприятий в рамках Года науки и технологий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковье входит в топ-5 регионов, реализующих программу мероприятий Года науки и технологий: в этом году в Московской области было проведено более 400 мероприятий различного формата, включая онлайн-трансляции. Доход Подмосковья в 2021 году от научно-технической деятельности составил около 23 миллиардов рублей», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.