В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование выпустила собственное мобильное приложение1 с одноимённым названием, в котором клиент может увидеть свои действующие полисы, оформить новые, и урегулировать убытки. Приложение также проанализирует совокупную страховую защищённость каждого пользователя и укажет на слабые места, отразив это на специальной шкале. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Благодаря удобному интерфейсу клиент сможет контролировать все оформленные полисы и отслеживать срок их действия. Процесс урегулирования убытков по всем рисковым программам СберСтрахования полностью перейдёт в новое приложение из приложения СберОсмотр. Процедура будет занимать несколько минут и не потребует посещения офиса.

Клиенты банка могут войти в приложение по Сбер ID2, что позволит системе автоматически заполнить данные профиля. В приложении также можно найти полезный контент, который поможет клиенту лучше погрузиться в тему управления собственным благосостоянием.

В первом полугодии 2022 года мобильное приложение СберСтрахование пополнится витриной полисов от «СберСтрахование жизни». На первом этапе клиенты смогут видеть свои договоры, их условия, срок действия, страховое наполнение. Вторым этапом «СберСтрахование жизни» выведет в мобильное приложение постпродажное обслуживание: клиент сможет подать заявление на урегулирование убытков и, при необходимости, изменить условия страхования. В приложении также будут запущены кросс-продажи продуктов рискового страхования и страхования жизни.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

— После запуска работа над дальнейшим развитием приложения продолжается. Так, уже в первом квартале 2022 года клиенты смогут проконсультироваться с виртуальным ассистентом, а во втором квартале будет внедрён анализ фотоизображения на основе искусственного интеллекта, что обеспечит более оперативное и эффективное урегулирование убытков. Сегодня для нас важно предложить клиентам именно то, что удовлетворит их потребности максимально точно: около 40% россиян не имеют ни одного страхового полиса, при этом 62% отзываются о нем в положительном ключе. Мы считаем своей задачей помочь формированию культуры защиты своего имущества, жизни и здоровья.

Чтобы лучше понимать потребности клиентов, СберСтрахование провела исследование. По его итогам выяснилось, что почти 40% россиян пока не имеют ни одного страхового полиса, хотя 41% считают страхование экономически эффективным способом борьбы с опасностями, а еще 21% говорят, что страхование дает чувство защищенности. В то же время намерение приобрести полис по отличной от текущей программы имеют лишь 10% опрошенных.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

— Согласно данным исследования, в регионе работы нашего территориального банка проникновение продуктов страхования чуть выше среднероссийского. Так, только 35% жителей Иркутска не имеют ни одного страхового полиса. При этом 59% считают страхование экономически обоснованным способом борьбы с рисками и признают, что такой вид защиты позволяет им чувствовать себя в безопасности. 43% застрахованных участников опроса из Иркутска имеют полисы ОСАГО, еще 27% — страхования жилья, в том числе по ипотечным программам, 16% — страхования от несчастного случая, 7% — Каско. Данные показатели демонстрируют, что жители региона ответственно подходят к вопросу защиты своего имущества, а также заботятся о своем здоровье.

ПАО Сбербанк

Подробнее

118+

2 ID — АйДи

ООО СК «Сбербанк страхование» (СберСтрахование) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 21,2 миллиарда рублей (по данным МСФО).



