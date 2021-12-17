В сети появился тизер рождественского концерта с Кейт Миддлтон

Вадим Карасев

Вышел тизер к рождественскому концерту Together at Christmas, который состоялся несколько дней назад в Вестминстерском аббатстве.

В коротком ролике появилась и 39-летняя Кейт Миддлтон, которая организовывала мероприятие. В видео герцогиня Кембриджская предстала в красном кардигане Miu Miu с белым воротничком.

Я так рада, что мы будем вместе праздновать Рождество здесь, в Вестминстерском аббатстве,

— говорит Кейт в тизере.

Гостями праздничного концерта, помимо Кейт и ее мужа принца Уильяма, также стали члены их семей, а выступали на нем такие известные британские музыканты, как Леона Льюис, Элли Голдинг и Том Уокер.

В эфире британского телевидения выступление покажут в канун Рождества. Причем выйдет концерт не на канале BBC, а на ITV. По сообщениям британской прессы, Кейт и Уильям сами не захотели, чтобы BBC транслировал концерт. Причина была в том, что канал не так давно показал документальный сериал "Принц и принцесса", который в королевской семье подвергли критике. В официальном заявлении семьи было сказано, что BBC преподнес "раздутые и необоснованные утверждения из анонимных источников" как достоверные факты.





Мариана Панкина