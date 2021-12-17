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В «Смене» стартовали четыре образовательные программы

В «Смене» стартовали четыре образовательные программы

900 ребят из 42 регионов России приехали во Всероссийский детский центр «Смена», чтобы принять участие в четырёх образовательных программах: «#МастерскаяЛидеров», «Волонтёр», «Арт-лаборатория Лидеров» и «ТехноЛидер», информирует Минпросвещения России.

«Авторские программы Всероссийского детского центра «Смена» уникальны. Многообразие компетенций, практический подход к обучению и полное погружение в профессию позволяют школьникам получить важный опыт, который для многих станет основным шагом для выбора будущей профессии», – сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

«#МастерскаяЛидеров» помогает ребятам освоить гибкие навыки: самопрезентацию, креативность, тайм-менеджмент, эффективную коммуникацию и командообразование. Ребята изучают технологии социального проектирования и реализуют собственные проекты. Итоговым событием для них станет марафон проектов «Лидеры меняют Мир».

В рамках программы «Волонтёр» школьники примут участие в мастер-классах с экспертами и познакомятся с лучшими волонтёрскими практиками страны. По итогам обучения они разработают собственные социальные проекты и добровольческие акции, которые смогут реализовать в своих регионах.

Участники «Арт-лаборатории Лидеров» будут изучать профессии, связанные с искусством. Они узнают, что такое «Навигатор Лидера», составят «Карту личностного роста», будут совершенствовать свои творческие способности и развивать лидерский потенциал. Результаты своей творческой работы они продемонстрируют в финале смены на защите социальных проектов и отчётном концерте.

Программа «ТехноЛидер» объединила ребят, которые интересуются научно-исследовательской и конструкторской деятельностью. После прохождения тестирования и профессиональных проб школьники будут изучать профильные направления: прототипирование, управление поездом или квадрокоптером, процесс производства лекарств, лазерные технологии и т. д.

На финальном ТехноФесте ребята представят результаты своей работы.

Смена завершится 28 декабря. В течение 2021 года во Всероссийском детском центре прошло 17 смен, в которых приняли участие 14 700 детей из всех регионов страны. В следующем сезоне первый заезд ребят запланирован на 1 февраля.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество

По материалам: edu.ru

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