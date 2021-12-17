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В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских технопарка «Кванториум»

В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских технопарка «Кванториум»

В Свердловской области в следующем году появятся еще два детских технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования Свердловской области Сергея Карсканова.

«У нас на сегодняшний момент работает пять «Кванториумов». Последний из запущенных – в Верхней Пышме на базе Центра технического творчества. Плюс к этому есть муниципальные «Кванториумы» в Новоуральске, буквально в декабре открыт в Краснотурьинске. На следующий год запланирован муниципальный «Кванториум» в Березовском и планируется точно также открытие в Ирбите», – сказал Сергей Карсканов.

Сергей Карсканов также подчеркнул, что перед открытием каждого «Кванториума» проводится большая работа по подготовке и обучению кадров, которые работают в таких технопарках.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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