В Татарстане стартует конкурс детского исполнительства «Семь нот»

В Татарстане стартует конкурс детского исполнительства «Семь нот», сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Мероприятие проводит Республиканский центр внешкольной работы совместно с Детской школой искусств № 7 города Набережные Челны.

Участниками конкурса станут обучающиеся детских школ искусств, учреждений дополнительного образования региона в возрасте от 7 до 18 лет.

Конкурс включает в себя следующие номинации:

– «Научно-практическая конференция учащихся»;

– «Ансамбли и оркестры народных инструментов»;

– «Вокальные ансамбли»;

– «Ансамбли и оркестры струнно-смычковых инструментов»;

– «Ансамбли и оркестры духовых инструментов»;

– «Фортепианный ансамбль»;

– «Общее фортепиано» (соло и ансамбль);

– «Музыкально-теоретическая олимпиада по музыкальной литературе и сольфеджио»;

– «Хоровое исполнительство».

Конкурс проводится с 2009 года в целях сохранения традиций академического ансамблевого музицирования в ракурсе развития единой системы многоэтапных и разноуровневых конкурсных мероприятий для детей, нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию.