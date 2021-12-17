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В Татарстане стартует конкурс детского исполнительства «Семь нот»

В Татарстане стартует конкурс детского исполнительства «Семь нот»

В Татарстане стартует конкурс детского исполнительства «Семь нот», сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

Мероприятие проводит Республиканский центр внешкольной работы совместно с Детской школой искусств № 7 города Набережные Челны.

Участниками конкурса станут обучающиеся детских школ искусств, учреждений дополнительного образования региона в возрасте от 7 до 18 лет.

Конкурс включает в себя следующие номинации:

– «Научно-практическая конференция учащихся»;
– «Ансамбли и оркестры народных инструментов»;
– «Вокальные ансамбли»;
– «Ансамбли и оркестры струнно-смычковых инструментов»;
– «Ансамбли и оркестры духовых инструментов»;
– «Фортепианный ансамбль»;
– «Общее фортепиано» (соло и ансамбль); 
– «Музыкально-теоретическая олимпиада по музыкальной литературе и сольфеджио»;
– «Хоровое исполнительство».

Конкурс проводится с 2009 года в целях сохранения традиций академического ансамблевого музицирования в ракурсе развития единой системы многоэтапных и разноуровневых конкурсных мероприятий для детей, нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию.

# Общество

По материалам: edu.ru

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