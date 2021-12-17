Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до смерти

Тулунский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают областная прокуратура и СУ СК России по Иркутской области.

8 марта 2020 года подсудимый вместе со своей супругой и ее подругой возвращались с праздничного мероприятия. В машине между супругами произошла ссора. Мужчина остановился, вывел жену на улицу и нанес ей множественные удары, в том числе ударил головой об автомобиль. Через неделю от полученных травм 27-летняя девушка скончалась в больнице.

Мужчину задержали сотрудники полиции, преступление расследовали следователи СК. Тулунский городской суд, с учетом мнения прокурора, назначил подсудимому 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Годом ранее, 8 марта 2019 года, аналогичное преступление совершил житель Залариского района. В Международный женский день он избил свою жену. От полученных травм 31-летняя женщина скончалась.

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада»
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

В Тулуне суд отправил в колонию троих мужчин, до смерти избивших знакомого
В Томской области на Новый год по ошибке линчевали подозреваемого в педофилии
Под Всеволожском мужчина до смерти избил знакомого из-за любимой женщины
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в пользу дочери