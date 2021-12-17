В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до смерти

Тулунский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают областная прокуратура и СУ СК России по Иркутской области.

8 марта 2020 года подсудимый вместе со своей супругой и ее подругой возвращались с праздничного мероприятия. В машине между супругами произошла ссора. Мужчина остановился, вывел жену на улицу и нанес ей множественные удары, в том числе ударил головой об автомобиль. Через неделю от полученных травм 27-летняя девушка скончалась в больнице.

Мужчину задержали сотрудники полиции, преступление расследовали следователи СК. Тулунский городской суд, с учетом мнения прокурора, назначил подсудимому 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Годом ранее, 8 марта 2019 года, аналогичное преступление совершил житель Залариского района. В Международный женский день он избил свою жену. От полученных травм 31-летняя женщина скончалась.