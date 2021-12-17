В УлГПУ им. И.Н. Ульянова 17 декабря стартует Всероссийский фестиваль педагогических отрядов «ПРОРЫВ»

В Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н. Ульянова 17 декабря стартует Всероссийский фестиваль педагогических отрядов «ПРОРЫВ», сообщает пресс-служба вуза.

В фестивале примут участие в смешанном (очно-дистанционном) формате 18 педагогических вузов страны.

Фестиваль является образовательной площадкой, объединяющей педагогические вузы разных регионов России с целью повышения качества отдыха, оздоровления и развития детей и молодежи.

В число задач мероприятия входят создание условий для обучения участников фестиваля современным игровым технологиям и технологиям игрового обучения в сфере воспитательной работы с детскими коллективами, раскрытие творческого потенциала участников фестиваля, предоставление возможности для развития творческих способностей и самореализации через творческую деятельность, создание условий для обмена лучшими педагогическими практиками в области работы с детьми и молодежью между членами вожатских и педагогических сообществ и т. д.

В рамках фестиваля будут проводиться серии мастер-классов для вожатых на темы «Организация коллективно-творческих дел», «Ораторское искусство», «Профилактика эмоционального выгорания в период смены», «Инструкция по «управлению» родителями», «Место и роль неформального образования в вожатской деятельности и организации летнего отдыха и оздоровления». У каждого педагогического отряда будет возможность создать за три дня свое новое мероприятие для отдыхающих в детских оздоровительных лагерях.

По итогам проекта будет разработан и распространен методический сборник «Лучшие авторские практики педагогических отрядов по организации отдыха, оздоровления и развития детей».

Организатором фестиваля является УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Партнером проекта выступает общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» Ульяновской области.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.