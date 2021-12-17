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В Усть-Илимске во время пожара в гаражном кооперативе сгорели два автомобиля

В Усть-Илимске во время пожара в гаражном кооперативе сгорели два автомобиля

В Усть-Илимске потушили крупный пожар в гаражном кооперативе «Автосвет» на улице 50 лет ВЛКСМ, погибших и травмированных нет. О возгорании сообщили очевидцы 17 декабря в 07:56 от очевидцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения кровля 12 гаражных боксов была полностью охвачена огнем. Существовала угроза его перехода на соседние строения и воспламенения горюче-смазочных материалов, находившихся в помещениях. Для координации привлекаемых сил и средств на месте был создан штаб пожаротушения.

Валерий Миндулин, начальник 11 пожарно-спасательного отряда:
— В ходе тушения ранг пожара был повышен из-за отсутствия противопожарного водоснабжения и для привлечения тяжелой техники для эвакуации транспорта из боксов. После прибытия дополнительных сил при помощи аварийно-спасательного инструмента были вскрыты замки гаражей, автомобили вытягивали с помощью тросов. Таким образом были спасены пять транспортных средств. Подвоз воды осуществлялся от ближайшего водоисточника, находившегося в километре от места пожара.

В 11:55 пожар потушили. Огнем уничтожены два автомобиля, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что, вероятнее всего, возгорание началось с помещения автосервиса, находившегося в гаражном кооперативе в четырех объединенных боксах. Точную причину возгорания установят дознаватели МЧС России.


# Актуальные новости

По материалам: irk

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