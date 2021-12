Valkyrie запустила ETF на базе акций купивших биткоин компаний

Управляющая компания Valkyrie Investments запустила активно управляемый биржевой фонд (ETF) на базе акций компаний, которые прямо или косвенно инвестируют, совершают сделки или хранят биткоин в качестве резервного актива.

