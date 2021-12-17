Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером

Певица Виктория Дайнеко появилась на светском мероприятии с молодым актером. 34-летняя артистка после нескольких лет затишья на личном фронте, кажется, вновь счастлива. Артистку заметили на премьере фильма «Матрица. Воскрешение», прошедшей в минувшую среду, в компании 28-летнего начинающего актера Владимира Хацкевича. Очевидцы утверждают, что знаменитости в кинотеатре сидели рядом, держались за руки и мило ворковали друг с другом. А на выходе из зала их успели заснять, так что теперь видео с Дайнеко и ее новым бойфрендом можно найти в Сети. Официально певица роман пока не подтвердила, да и вряд ли от нее стоит ждать подобных откровений, учитывая прошлые неудачи. Как известно, с первым супругом — барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом – Виктория прожила вместе два года и расходилась с большим скандалом. Тогда артистка обвиняла музыканта в агрессивном поведении, а он, в свою очередь, утверждал, что именно Дайнеко оказалась домашним тираном, все время шпыняла его и распускала руки.Виктория Дайнеко Сейчас экс-супруги пытаются сохранять цивилизованные отношения ради общей дочери Лидии, появившейся на свет в апреле 2015 года. Однако поклонники певицы удивлены, что жизнь ее ничему не учит. Ведь ее брак с Клейманом развалился в том числе из-за разницы в их социальном статусе и доходах: на тот момент Виктория была уже звездой, а Дмитрий лишь начинал свой путь в индустрии и не мог похвастаться столь же высокими заработками. Да и не стоит забывать про разницу пары в возрасте: артистка старше барабанщика на семь лет. И вот сейчас исполнительница вновь закрутила роман с молодым и еще «зеленым» артистом, явно не годящимся на роль добытчика и отца семейства. К тому же у Хацкевича за плечами неудачный брак с коллегой Любовью Ивановой. Они сыграли свадьбу в 2018 году, но вскоре развелись, пишет «КП».