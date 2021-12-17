Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Володину представлен промежуточный доклад по ситуации с отклонённым законом

Володину представлен промежуточный доклад по ситуации с отклонённым законом

Володину представлен промежуточный доклад по ситуации с отклонённым законом

14:21  Автор: Ольга Шульга



Председателю Госдумы Вячеславу Володину представлен промежуточный доклад по ситуации с отклонённым 15 декабря Советом Федерации законом, уточняющим правила использования электронных ресурсов в школах. Совет Думы обсудит его 20 декабря, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину представили промежуточный доклад по этому вопросу. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Думы в понедельник», — говорится в сообщении.

В Госдуме проведут служебное расследование по ситуации с законом об онлайн — платформах и учебниках


Ранее Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Совет Думы принял решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия данного закона.

Документ, разработанный группой депутатов и сенаторов, даёт региональным органам власти право организовывать и поддерживать обучение учеников старших классов профессиям рабочих и служащих. Кроме этого, электронные образовательные ресурсы, которые используют в школах, будут включать в федеральный перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов. Экспертизу станет проводить Минпросвещения. При применении дистанционного и электронного обучения будет разрешено использовать онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие верификацию.

Госдума приняла закон 8 декабря, но сенаторы на заседании 15 декабря отклонили его и попросили доработать. Причиной тому стала техническая ошибка, которая появилась в документе после внесения поправок ко второму чтению. Она привела к двойному толкованию нормы, регламентирующей правила использования электронных образовательных технологий.

Валентина Матвиенко заявила, что ей стыдно за действия главы Минпросвещения


Поправки, которые поменяли суть закона, не были согласованы с парламентариями, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств 10 декабря. На заседании палаты регионов 15 декабря спикер также заявила, что не согласна с позицией министра просвещения Сергея Кравцова, который, «понимая, что допущена ошибка, и, вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и всё исправить», включил все свои рычаги, чтобы надавить на Совет Федерации и вынудить одобрить закон.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#образование


31
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада»
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
В Госдуме предложили больше не сажать компьютерных мошенников
Хакасия попросила у Медведева и Володина 28,2 млрд рублей