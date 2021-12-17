Володину представлен промежуточный доклад по ситуации с отклонённым законом

14:21 Автор: Ольга Шульга

Председателю Госдумы Вячеславу Володину представлен промежуточный доклад по ситуации с отклонённым 15 декабря Советом Федерации законом, уточняющим правила использования электронных ресурсов в школах. Совет Думы обсудит его 20 декабря, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину представили промежуточный доклад по этому вопросу. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Думы в понедельник», — говорится в сообщении.

В Госдуме проведут служебное расследование по ситуации с законом об онлайн — платформах и учебниках

Ранее Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Совет Думы принял решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия данного закона.

Документ, разработанный группой депутатов и сенаторов, даёт региональным органам власти право организовывать и поддерживать обучение учеников старших классов профессиям рабочих и служащих. Кроме этого, электронные образовательные ресурсы, которые используют в школах, будут включать в федеральный перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов. Экспертизу станет проводить Минпросвещения. При применении дистанционного и электронного обучения будет разрешено использовать онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие верификацию.

Госдума приняла закон 8 декабря, но сенаторы на заседании 15 декабря отклонили его и попросили доработать. Причиной тому стала техническая ошибка, которая появилась в документе после внесения поправок ко второму чтению. Она привела к двойному толкованию нормы, регламентирующей правила использования электронных образовательных технологий.

Валентина Матвиенко заявила, что ей стыдно за действия главы Минпросвещения

Поправки, которые поменяли суть закона, не были согласованы с парламентариями, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств 10 декабря. На заседании палаты регионов 15 декабря спикер также заявила, что не согласна с позицией министра просвещения Сергея Кравцова, который, «понимая, что допущена ошибка, и, вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и всё исправить», включил все свои рычаги, чтобы надавить на Совет Федерации и вынудить одобрить закон.

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