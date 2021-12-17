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Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому году

Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому году

Всеволожский детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России запустил акцию к Новому году, сообщает Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

В семь районов 47-го региона будет отправлено 1600 подарков для юных инженеров. Большинство этих ребят прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум».

Новогодние украшения на елку выполнены в виде объемной снежинки с символикой технопарка. В создании подарков приняли участие около 20 ребят. 

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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