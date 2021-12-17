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Warhammer 40,000: Battlesector получит DLC с Некронами

Warhammer 40,000: Battlesector получит DLC с Некронами


Две недели назад игра Warhammer 40,000: Battlesector вышла на приставках Xbox и сразу стала доступна в подписке Game Pass. Теперь разработчики намерены дополнять проект новым контентом. Они анонсировали дополнение для игры, которое получило название Necron Faction Pack.

Как можно понять из названия, с DLC Necron Faction Pack в игре Warhammer 40,000: Battlesector появится новая раса — Некроны. Поклонники Warhammer 40,000 хорошо знают эту расу, остальным можно их описать как пришельцев-скелетов-роботов. Раса будет представлена в игре 14 юнитами. DLC будет доступно за отдельную плату, стоимость пока не называется. Выйти оно должно в 1 квартале 2022 года.




Кроме выхода платного DLC, разработчики обещают бесплатный апдейт, включающий новую сюжетную кампанию «в стиле завоевания», где будут соперничать три фракции — Космодесант, Тираниды и Некроны. Игроки, которые не приобретут DLC с Некронами, смогут играть за Космодесант и Тиранидов.

Warhammer 40,000: Battlesector

Во мраке далекого будущего есть только война. Warhammer 40,000: Battlesector – это бесконечные взрывы и хруст костей, отвага и смерть. Это динамичная и зрелищная пошаговая стратегия, которая перенесет вас на поля сражений 41-го тысячелетия.
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По материалам: newxboxone

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