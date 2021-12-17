За сутки в Иркутской области подтвердили 588 новых случаев COVID-19

По данным на 17 декабря в Иркутской области за сутки зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 149 501 случай коронавируса. Данные опубликовал оперштаб.

Из стационаров выписали 79 человек, продолжают лечение в больницах 3 816 пациентов. Выздоровели 643 жителя Иркутской области, всего за все время — 119 691 человек.

За сутки умерли 26 жителей региона, за весь период пандемии COVID-19 унес жизни 6 794 человек. Еще два человека из числа пациентов с коронавирусом умерли от иных заболеваний, за все время — 569.