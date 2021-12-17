Заболеваемость COVID-19 в Италии резко возросла

16:00 Автор: Александр Тараканов

Число случаев COVID-19, выявляемых в Италии в неделю на 100 тысяч жителей, в среднем по стране резко возросло с 176 до 241. Это следует из результатов мониторинга Высшего института здоровья (Iss) и министерства здравоохранения страны с 10 по 16 декабря.

Специалисты также отмечают снижение коэффициента распространения коронавируса нового типа с 1,18 до 1,13, что, однако, продолжает оставаться «выше эпидемиологического порога».

В Италии началась вакцинация детей 5-11 лет от COVID-19

Растёт заполняемость отделений интенсивной терапии больными COVID-19, которая за прошедшую неделю в среднем по стране увеличилась с 8,5 процента до 9,6 процента, приблизившись таким образом к критическому уровню, определённому минздравом страны для «белых» зон низкой эпидемиологической опасности в 10 процентов.

Заполняемость других отделений больниц, отведённых под инфицированных коронавирусом, выросла с 10,6 процента до 12,1 процента, при допустимом пороге в 15 процентов.

В Сан-Марино будут использовать вакцину «Спутник Лайт» как бустерную дозу

По результатам мониторинга, «низким» уровень опасности COVID-19 признан только в двух областях Италии, в остальных 18 областях он соответствует «среднему» уровню.

AGI сообщает о решении мэра Рима Роберто Гуальтьери «дать приоритет защите здоровья граждан» и запретить в период рождественско-новогодних праздников проведении в городе мероприятий, вызывающих скопление людей.

Запрет, в частности, коснулся работы традиционного рождественского базара на площади Навона, а также планировавшегося большого новогоднего концерта на территории Большого цирка (Чирко Массимо).





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Об отмене массовых мероприятий в новогоднюю ночь объявлено в Неаполе, Милане и Палермо, а также во многих городах областей Венето, Фриули-Венеции-Джулия, Эмилии-Романья и автономной провинции Тренто.

По данным министерства здравоохранения за четверг, в Италии было выявлено более в 26 тысяч случаев COVID-19, чего не случалось с середины марта.

В настоящий момент в стране зафиксировано более 317 тысяч случаев COVID-19. Общее же число заразившихся за время пандемии коронавирусом составляет 5 308 180, включая 135 301 умершего и 4 854 949 выздоровевших.

На утро 17 декабря количество прошедших полный курс антиковидной вакцинации равно 46 024 585, что соответствует 85,22 процента населения старше 12 лет. Бустерные прививки сделали 13 603 779 человек.

#коронавирус #Италия

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