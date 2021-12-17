Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах

Супруга актера Сергея Жигунова, Виктория негативно высказалась об интернет-коучах. 49-летняя Виктория Жигунова высказалась на наболевшую тему. Жена известного артиста осудила звезд и блогеров, которые устраивают мастер-классы за деньги. Соцсети превратились для блогеров источник необременительного дохода. Помимо рекламы, многие стали предлагать свои услуги по самым разным направлениям – одни учат исполнять желания с помощью карт, другие обещают успех, независимость и внимание мужчин, третьи делятся за деньги опытом, как эти самые деньги заработать. Жену 58-летнего Сергея Жигунова возмутили последние тенденции. Она обнародовала фрагмент программы «Давай поженимся!». Героиня шоу заявила, что она является сертифицированным диетологом-гастроэнтерологом с высшим образованием. Лариса Гузеева и Роза Сябитова поинтересовались, какой вуз она окончила. Девушка растерялась и нагрубила телеведущим. Выяснилось, что университетского диплома у нее нет. «Диетолог-гастроэнтеролог без высшего образования, слесарь-акушер, тиктокарь первого разряда... Чудны дела твои, Господи... Зато опыт, «наработанный годами». Совершенно незаметно выросла целая отрасль, я бы даже сказала — кластер. За несколько тысяч рублей вас научат правильно питаться, ухаживать за кожей лица, принимать нужные БАДы, чистить сосуды, стать богиней, зарабатывать миллион в месяц, грамотно вкладывать деньги в акции, покупать биткоины или лечить онкологию кофейными клизмами», — сообщила Жигунова.Сергей Жигунов с женой Журналистка отметила, что высшее образование действительно не требуется для некоторых профессий. Есть фитнес-блогеры, которые учат качать попу, или фуд-блогеры, готовящие различные блюда. Но даже на тренировке с непрофессионалом можно причинить серьезный ущерб организму. Виктория признала, что есть курсы, которые ведут профессионалы своего дела. Но их потеснили звезды соцсетей с многомиллионной аудиторией, которые не имеют специального образования, но знают всё – от того, как делать массаж, до того, как развить свой бизнес. «Учиться у инфоцыган — это как оперироваться в парикмахерской. Инфоцыганство — разновидность мошенничества, на мой взгляд. Особенно, если касается здоровья. И должно наказываться строго. К примеру, за лечение онкобольных, по-моему, надо отправлять шить рукавицы в Краснокаменск. Люди хватаются за последнюю соломинку, играть на этом преступно», — подчеркнула жена «гардемарина». Жигунова отметила, что у этого явления есть как минимум два опасных побочных эффекта. Наивные люди верят в чудо и в волшебную таблетку. Они отдают деньги, зачастую последние, блогерам, которые втерлись к ним в доверие. Первые живут припеваючи на широкую ногу, у вторых ничего не меняется. Но самое страшное, что такие инстагерои растят армию инфантильных и малообразованных бездельников. «Инфоцыганский бизнес уничтожает саму идею о необходимости образования. Множество детей хотят стать блогерами и этим зарабатывать. Продал тысячу мест на марафон по 1000 рублей — и на счете миллион. Очень хорошо, если два-три раза в месяц. Или разместил рекламу в блоге. Тоже ничего особо делать не надо, а главное — не надо учиться. Целое поколение или большая его часть живет с этой мыслью. Вот это беда», — резюмировала Виктория.