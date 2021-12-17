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Жена Трампа выпустила NFT. Solana и MoonPay дистанцировались от проекта

Жена Трампа выпустила NFT. Solana и MoonPay дистанцировались от проекта


Экс-первая леди США Мелания Трамп запустила NFT-платформу и представила свое первое цифровое произведение на базе блокчейна Solana.



NFT-коллекция получила название Melania's Vision. Токены представляют собой оцифрованную акварель французского иллюстратора Марка-Антуана Кулона в связке с аудиозаписью голоса Трамп. 


Melania's Vision. Данные: melaniatrump.com.

NFT доступны для покупки с 16 декабря по 31 декабря 2021 года. Цена токена составляет 1 SOL (~$179). Часть вырученных средств направят на поддержку инициативы Be Best, которую курирует Трамп.


В разговоре с Breitbart экс-первая леди отметила, что планирует выпускать цифровые произведения на регулярной основе. 


Согласно пресс-релизу, купить NFT можно за криптовалюту и фиат через сервис MoonPay. Однако последний опроверг такую возможность.


[media=https://twitter.com/moonpay/status/1471536039433019397?ref_src=twsrc%5Etfw]

«В недавней статье Bloomberg компания MoonPay была названа партнером нового NFT-проекта Мелании Трамп. Материал содержит фактическую ошибку, так как MoonPay не играет какой-либо официальной роли в этом проекте. [...] Мы хотели бы уточнить, что не сотрудничаем с Меланией, а пользователи не могут приобрести ее коллекцию, используя наш сервис», — написала компания.


Представитель Solana Labs также сообщил Decrypt, что компания не сотрудничает с Трамп:


«Хотел бы проинформировать вас, чтобы избежать путаницы, что это ее личный выбор — использовать блокчейн Solana. Проект не является частью какой-либо нашей инициативы».


Напомним, в декабре гроссмейстер Гарри Каспаров выпустил коллекцию NFT на платформе 1Kind.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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