Жена Трампа выпустила NFT. Solana и MoonPay дистанцировались от проекта

Экс-первая леди США Мелания Трамп запустила NFT-платформу и представила свое первое цифровое произведение на базе блокчейна Solana.

Excited for this new venture, which combines my passion for art and commitment to helping our Nation’s children fulfill their own unique American Dream. #MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/wMpmDDsQdp — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2021

NFT-коллекция получила название Melania's Vision. Токены представляют собой оцифрованную акварель французского иллюстратора Марка-Антуана Кулона в связке с аудиозаписью голоса Трамп.

Melania's Vision. Данные: melaniatrump.com.

NFT доступны для покупки с 16 декабря по 31 декабря 2021 года. Цена токена составляет 1 SOL (~$179). Часть вырученных средств направят на поддержку инициативы Be Best, которую курирует Трамп.

В разговоре с Breitbart экс-первая леди отметила, что планирует выпускать цифровые произведения на регулярной основе.

Согласно пресс-релизу, купить NFT можно за криптовалюту и фиат через сервис MoonPay. Однако последний опроверг такую возможность.

[media=https://twitter.com/moonpay/status/1471536039433019397?ref_src=twsrc%5Etfw]

«В недавней статье Bloomberg компания MoonPay была названа партнером нового NFT-проекта Мелании Трамп. Материал содержит фактическую ошибку, так как MoonPay не играет какой-либо официальной роли в этом проекте. [...] Мы хотели бы уточнить, что не сотрудничаем с Меланией, а пользователи не могут приобрести ее коллекцию, используя наш сервис», — написала компания.

Представитель Solana Labs также сообщил Decrypt, что компания не сотрудничает с Трамп:

«Хотел бы проинформировать вас, чтобы избежать путаницы, что это ее личный выбор — использовать блокчейн Solana. Проект не является частью какой-либо нашей инициативы».

Напомним, в декабре гроссмейстер Гарри Каспаров выпустил коллекцию NFT на платформе 1Kind.