Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

Вадим Карасев

На этой неделе планеты и звезды будут относительно спокойными, но это не значит, что женщинам стоит расслабляться. Необходимо следовать советам астрологов, чтобы не терять удачу, избегать проблем и не упускать успех.

Звезды и планеты в относительно благоприятном положении, но их силы может недоставать для успешного и наискорейшего преодоления препятствий на своем пути. Женские обряды на любовь и достаток в семье помогут привлечь больше удачи в этих важнейших сферах. Это крайне важно перед приближением Нового года.

Женщина-Овен

Женщины этого Знака станут успешнее в творчестве и в интеллектуальной работе. Астрологи отмечают повышенную активность звезд и планет, поэтому Овнам удастся избавиться от основных неурядиц и не допустить новых проблем. На этой неделе представительницам данного Знака рекомендуется избегать темных тонов в одежде. Яркий стиль поможет им стать более привлекательными и уверенными в себе. Не стоит забывать о защитных техниках, особенно если приходится часто общаться с токсичными людьми.

Женщина-Телец

Период благоприятен для того, чтобы сфокусироваться на будущем и настоящем. Лучше отпустить прошлое и сосредоточиться на чем-то актуальном. Этот совет и пять полезных утренних привычек помогут женщинам-Тельцам преобразить свою жизнь в лучшую сторону. Ностальгия и сожаления о прошлом станут тяжелым и неподъемным якорем, который будет тянуть их вниз. В свободное время астрологи предлагают прекрасным Тельцам заняться самыми важными домашними делами. Они помогут отвлечься от переживаний.

Женщина-Близнецы

Близнецам прекрасного пола стоит помнить о том, что счастье — это не только деньги или любовь. Счастливыми становятся те женщины, которые следуют семи фундаментальным правилам его обретения. В период с 20 по 26 число можно заниматься духовными практиками, анализировать свою жизнь и пытаться находить лазейки для обретения новой мотивации перед началом нового года. В процессе принятия важных решений лучше не торопиться. Особенно это касается новых знакомств.

Женщина-Рак

В эти семь важных дней прекрасным Ракам стоит быть чуточку предусмотрительнее. Возможно, появится новый поклонник. Для начала нужно попробовать узнать человека получше, а потом принимать решения. Если мужчина действительно стоящий, то можно воспользоваться советами о том, как женить на себе мужчину по Знаку Зодиака. Ночные светила обострят интуицию Раков, поэтому в вопросах любви и финансов можно смело уповать на внутренний голос.

Женщина-Лев

Женщинам этого Знака в период с 20 по 26 декабря можно заняться получением новых знаний и опыта. Чтобы жизненная энергия не кончалась в это ответственное время, Львам стоит находиться поближе к источникам силы: людям, местам. Наступает также благоприятное время для релаксации, приятного общения и шопинга. Все это поможет восстановить ауру и укрепить биополе. Главное — не тратить больше денег, чем нужно. Сейчас очень важна умеренность во всем.

Женщина-Дева

Представительницам этого Знака желательно отложить на потом важные и дорогостоящие покупки. Лучше сосредоточиться на работе и домашних делах, а также очистить дом от негативной энергии при помощи генеральной уборки. В родных стенах можно будет эффективнее отдыхать и работать. Девы относятся к самым недоступным женщинам по Знаку Зодиака, но на этой неделе астрологи советуют им быть дипломатичнее. Это поможет поскорее найти мужчину мечты.

Женщина-Весы

В середине недели возможно появление негативных мыслей и переживаний, а также дурных снов. Ранее мы рассказывали, как оставить негатив от плохого сновидения в прошлом. Сейчас не самое подходящее время для самоанализа. Не нужно давать негативным эмоциям брать верх над разумом. Астрологи советуют как можно чаще общаться с приятными людьми, заниматься приятными делами. Можно побаловать себя небольшими подарками, шопингом. Также важно больше двигаться, бывать на свежем воздухе.

Женщина-Скорпион

У женщин, рожденных под этим Знаком Зодиака, может появиться сильное желание помогать людям. Это хорошо, но лучше не брать на себя чужую ответственность и не быть излишне альтруистичными. Астрологи советуют больше отдыхать и привлекать финансовые потоки. На этой неделе Скорпионам стоит больше работать, поскольку все вложенные усилия окупятся практически сразу. Также астрологи советуют стремиться к позитивному мышлению. Оно поможет стать успешнее в любой сфере.

Женщина-Стрелец

Прекрасным Стрельцам стоит быть источником вдохновения для близких и для любимого мужчины. Это самое важное условия обретения счастья в этот непростой период. На жизненном пути может появиться немало неприятных людей, но астрологи напоминают о том, что есть как минимум пять причин уважать даже тех людей, которые нам не нравятся. В случае с прекрасными Стрельцами такой подход будет максимально правильным. Также эта неделя подходит для физической активности и смены обстановки.

Женщина-Козерог

Козерогам женского пола перед началом нового года необходимо обрести внутреннюю гармонию. Вполне возможно, что некоторым это уже удалось. Проверить себя можно при помощи семи признаков эмоциональной гармонии. Это отличное время для смены образа, покупки новой одежды. Можно заниматься спортом, садиться на диету. Звезды помогут Козерогам преобразиться, повысить свою самооценку. Это привлечет мужчин и в целом поспособствует счастью.

Женщина-Водолей

Женщинам этого Знака с 20 по 26 декабря стоит заняться поисками новых целей в жизни. Пять шагов к осознанию себя помогут прекрасным Водолеям понять, чего именно они хотят от жизни и в каком направлении им нужно дальше двигаться. Начало недели — отличное время для работы и дел по дому. Во время совершения покупок Водолеям стоит быть осторожнее. Желательно ходить по магазинам с подругой, мамой или любимым мужчиной.

Женщина-Рыбы

Рыбам пришла пора задуматься о подготовке к наступлению Нового года. Вступить в новое время им поможет чистка дома и души. Пять простых методик помогут осознать свои ошибки и выбросить ментальный хлам из головы. Эта неделя подходит для смены обстановки, путешествий, шопинга, новых знакомств. Женщины этого Знака сейчас успешны как никогда. Ночные светила на их стороне.