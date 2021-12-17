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Зонд Parker Solar Probe передал первые фотографии "короны" Солнца

Зонд Parker Solar Probe передал первые фотографии "короны" Солнца
Parker Solar Probe - зонд, который отправило агентство NASA к Солнцу. И вчера космический аппарат "коснулся" нашего светила, пройдя через его "корону". Это исторический момент, поскольку изучение звезды должно помочь ученым ответить на многие вопросы. Кроме того, зонд успел передать фотографии солнечной "короны" за Землю. Конечно, на них люди, которые не имеют отношения к науке, мало что увидят. Однако это не умаляет значимости момента.





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По материалам: Sivator

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