Звезду сериала "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в изнасилованиях
67-летний Крис Нот, известный по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", оказался в центре скандала — две женщины обвинили его в изнасилованиях.
Издание The Hollywood Reporter, которое первым поделилось этой новостью, сообщило, что эти женщины обратились в редакцию с разницей в несколько месяцев. При этом друг с другом они не были знакомы.
По словам одной, Нот изнасиловал ее в Лос-Анджелесе в 2005 году, другая утверждает, что стала его жертвой в 2015 году в Нью-Йорке. Свои имена девушки не раскрывают и используют псевдонимы. Известно, что одной из них сейчас 40 лет, а другой — 31 год.
Одна из них, Лили, утверждает, что познакомилась с актером, когда работала в ночном клубе в Нью-Йорке. Она заявила, что он пригласил ее на ужин, а после этого они отправились к нему домой.
Он пытался заигрывать со мной. Я была осмотрительна. Он продолжал свои попытки, и мне следовало сказать "нет" более твердо и уйти. Следующее, что я помню, — это что он снял штаны и стоял передо мной,
— поделилась она.
Девушка добавила, что указала ему на то, что он был женат (супруга актера Тара Уилсон. — Прим. ред.), однако для него это не было препятствием.
Он сказал, что брак — это притворство. Моногамия нереальна. Он насиловал меня сзади прямо перед зеркалом. Я плакала. После этого я чувствовала себя ужасно — я была изнасилована. Все мечты о кумире, которого я любила в течение многих лет, исчезли,
— добавила она.
Другая девушка, которая использовала псевдоним Зои, рассказала, что познакомилась с актером на работе в компании, которая с ним сотрудничала. На тот момент ей было 22 года. По ее словам, Нот с ней флиртовал и стал оставлять ей голосовые сообщения. Затем он пригласил ее в бассейн в Западном Голливуде, где у него была квартира. Они обсуждали одну книгу, а затем он сказал, что ему нужно вернуться домой. Поднявшись в квартиру, он попросил Зои принести ему книгу. Когда она вошла, он ее поцеловал, а затем напал на нее и изнасиловал. Зои утверждает, что была против и просила его остановиться, но он этого не сделал. На ее просьбу использовать презерватив он рассмеялся. По словам Зои, после этого она отправилась к другу и рассказала о нападении, но имя насильника не назвала. Приятель девушки подтвердил изданию, что отвез ее в больницу. Со стороны медицинского учреждения The Hollywood Reporter доказательства получить не смог, так как там не сохранились документы такой давности.
Нот на обвинения уже ответил. Он отрицал, что насиловал этих женщин.
Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, абсолютно ложны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад — "нет" всегда значит "нет", это черта, которую я не переступал. Наши встречи проходили по взаимному согласию. Я не знаю наверняка, почему об этих историях заговорили именно сейчас, но знаю, что я не нападал на этих женщин,
— заявил он.
Компания Peloton, выпустившая видеоролик с участием актера после выхода первой серии сериала "И просто так", в связи со скандалом видео удалила.
Первым новостью со Spletnik поделился блогер SusanaAtkins.