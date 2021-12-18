Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что в последнее время рассталась с лишними килограммами, хотя совсем не стремилась похудеть. Финалистка «Ледникового периода», которая последние полгода круглые сутки проводила на тренировках на катке, стала настоящей тростинкой. За время участия в легендарном проекте Первого канала Агата, не стремясь специально сбросить вес, лишилась почти десяти килограммов. Стоит отметить, актриса не выглядит болезненно худой, а вот моделью – точно. Впрочем, у нее действительно есть модельный опыт, и точеная фигура для нее привычна.«Когда каждый день проводишь на катке в режиме «от зари до зари, от темна до темна», неудивительно, что лишние килограммы улетучиваются. Лучшего рецепта для похудения, чем ежедневный физический труд, природа еще не придумала»,— рассказала «7Д» Агата Муцениеце.Агата Муцениеце Недавно Агата рассказала о зарплате участников проекта «Ледниковый период». Как оказалось, каждый непрофессионал получает денежное вознаграждение в зависимости от успехов на льду. Им выплачивается вознаграждение за каждую съемку. Участники-непрофессионалы получают за одно выступление от 100 000 до 200 000 рублей. «За выход — это имеется в виду выступление. Чем лучше катаешься, тем дольше в шоу. Если ты остался до финала, то будешь кататься до финала. Конечно, мы катаемся за деньги. Вы издеваетесь? Платят только за выход на лед, а все шестичасовые тренировки каждый день — это просто так», — рассказала Муцениеце в недавнем интервью.