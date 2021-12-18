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Алексей Ягудин похвастался успехами 6-летней дочки-гимнастки

Алексей Ягудин похвастался успехами 6-летней дочки-гимнастки
Фигурист и ведущий Алексей Ягудин рассказал, какие успехи делает его младшая дочь в художественной гимнастике. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, Алексей Ягудин в Instagram похвастался успехами своей младшей шестилетней дочери Мишель. Она выиграла золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике.
Алексей Ягудин с дочерью Мишель «Ура, победа 👏👏👏 У нашей Мишель золотая медаль🥇», сообщил Алексей Ягудин.
Мишель Ягудина «Умничка. Поздравляем. Ну какая она у вас все-таки милашка», «Медаль детей почему-то радует ещё больше, чем своя . От души поздравляю 🥳», «Папина доча, но похожа на маму😍», «Милашка Мишелька 😍», « Папина гордость! Поздравляю малышку Мишельку! Дальнейших успехов!👏😍🌹»— отметили в комментариях пользователи.
Мишель Ягудина Напомним, что дочь  Ягудина и Тотьмяниной не пошла по стопам родителей, а уже несколько лет занимается художественной гимнастикой. Мишель прекрасно себя чувствует на гимнастическом ковре.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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