Алексей Ягудин похвастался успехами 6-летней дочки-гимнастки

Фигурист и ведущий Алексей Ягудин рассказал, какие успехи делает его младшая дочь в художественной гимнастике. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, Алексей Ягудин в Instagram похвастался успехами своей младшей шестилетней дочери Мишель. Она выиграла золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике.Алексей Ягудин с дочерью Мишель «Ура, победа 👏👏👏 У нашей Мишель золотая медаль🥇», сообщил Алексей Ягудин.Мишель Ягудина «Умничка. Поздравляем. Ну какая она у вас все-таки милашка», «Медаль детей почему-то радует ещё больше, чем своя . От души поздравляю 🥳», «Папина доча, но похожа на маму😍», «Милашка Мишелька 😍», « Папина гордость! Поздравляю малышку Мишельку! Дальнейших успехов!👏😍🌹»— отметили в комментариях пользователи.Мишель Ягудина Напомним, что дочь Ягудина и Тотьмяниной не пошла по стопам родителей, а уже несколько лет занимается художественной гимнастикой. Мишель прекрасно себя чувствует на гимнастическом ковре.