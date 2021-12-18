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Американский пастор научился пьянеть без алкоголя

Американский пастор научился пьянеть без алкоголя

37-летнего пастора Адама Стампа заподозрили в скрытом алкоголизме. Как оказалось, на самом деле его организм стал самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщает Daily Mail.

Пастор время от времени не мог изъясняться членораздельно, страдая от провалов в памяти. Мужчина порой вел себя так, будто напился, хотя на самом деле не притрагивался к алкоголю.

Супруга священнослужителя заподозрила мужа в алкоголизме, однажды утром почувствовав характерный запах от него, а впоследствии обнаружив мужчину в подвале без сознания.

Иногда пастор не мог даже контролировать себя. "Я не причинил никому вреда, но однажды бросил обеденный стол, и другу пришлось меня успокаивать", — отметил Стамп.

В конце концов врачи выявили у Адама синдром автопивоварни, обусловленный избытком в организме грибков определенного типа, питающихся углеводами и вырабатывающих алкоголь.

Подобный диагноз могли вызвать у пастора антибиотики, которые тот принимал. Временами священнослужитель чувствовал себя так, как будто страдал похмельем и был пьян одновременно.

Американец начал лечение — из-за симптомов абстиненции ему пришлось оставить работу на три месяца. Кроме того, он вынужден избегать углеводов, а также уксуса, кетчупа или других крахмалистых и сладких продуктов.

Как писал NEWSTES, ранее уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком.

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По материалам: uposters.ru

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