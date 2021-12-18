Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу

Продюсер высказался о пьяной балерине Анастасии Волочковой. Недавно балерина приняла участие в YouTube-шоу «Бар в большом городе», где, по мнению публики, вела себя не самым лучшим образом. По этому поводу высказался продюсер юмористического проекта Михаил Ким. Поначалу Михаил Ким не хотела публиковать шоу с участием Волочковой на YouTube, но позже было принято решение сделать выпуск доступным лишь для тех, кто оформил платную подписку. Ким сам не понимает, как скандальная балерина оказалась в данном проекте. «Вот это удивительно... Опишу свои ощущения. Мне кажется, тут скандал был неинтересного уровня. Не хочется кого-то говнить, но она правда немного не в себе. Не знаю, это считается оскорблением? Глядя на то, как она строит свою мысль, разговаривает, становится страшновато», — поделился мнением Михаил.Анастасия Волочкова Напомним, в злосчастном выпуске «Бара в большом городе» Волочковой, которая якобы пришла на съемки в нетрезвом виде, не понравилась история комика Владимира Бухарова о некой пьяной балерине. «Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да, пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку», — негодовала блондинка. Анастасия едва не сорвала съемки шоу, а затем, немного поостыв, стала в пух и прах критиковать сотрудников Большого театра, откуда уволилась в свое время со скандалом. «Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать. Их директор сразу предложил мне контракт на 18 спектаклей. А Большой театр продолжают разваливать. Представляете, у них там билеты по 60 тысяч! Чтобы сходить всей семьей, нужно потратить целое состояние. На Мальдивы слетать дешевле», — сетовала она.