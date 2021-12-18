Анна Седокова позавтракала голой в Монте-Карло

Певица Анна Седокова 16 декабря отметила 39-летие. Вместе с мужем именинница улетела в Монако, где и отпраздновала свой день рождения. Анна Седокова свой 39-й день рождения отпраздновала в Монако. В Instagram артистка поделилась фотографией, сделанной на следующее утро после праздника. На снимке Анна, по ее словам, завтракает совершенно обнаженной. Правда, в кадре ее фигура почти целиком закрыта бокалом с шампанским.Анна Седокова в Монте-Карло Автором пикантного кадра стал ее муж - 29-летний баскетболист Янис Тимма. Пара поселилась в одной из самых шикарных гостиниц Монте-Карло – «Hotel De Paris». Роскошный двухкомнатный номер с мебелью в стиле XIX-го века (а именно в таком, судя по фото в поселились супруги) стоит больше 100 тысяч рублей в сутки.Анна Седокова «Голый завтрак. А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять ? Не люблю рамки 😉 Но обожаю вас.Обожаю нас.Обожаю эту невероятную жизнь», - написала Седокова. Поклонники гадают: откуда у безработного баскетболиста такие деньги? Ведь буквально на днях Тимма ушел из баскетбольного клуба УНИКС. Спортсмен лишился контракта, и каких-либо перспектив на новую высокооплачиваемую работу у него пока нет. В ноябре Тимма подписал с командой УНИКС из Казани контракт сроком на один месяц с возможностью продления соглашения до конца текущего сезона. Однако теперь стало известно, что контракт не будет продлен. «Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь это не твое. Замечательное, хорошее, но не твое. Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее», - написал Янис в Instagram.Янис Тимма и Анна Седокова с детьми Напомним, Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму год назад. По словам певицы, только с Янисом она, наконец, нашла настоящее счастье. Артистка уверена, что она никогда не любила по-настоящему, и только Тимма сумел растопить ее сердце.