Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Aragami 2 получает фоторежим с новым обновлением

Aragami 2 получает фоторежим с новым обновлением


Разработчики игры Aragami 2 выпустили для всех платформ бесплатное обновление. Апдейт интересен тем, что он добавляет в проект давно ожидаемую функцию — фоторежим.

Игроки давно просили разработчиков реализовать фоторежим в Aragami 2, и теперь он доступен. Фоторежим работает и при одиночной игре в Aragami 2, и в мультиплеере. Игроки могут запечатлеть лучшие моменты работы ниндзя, в том числе использовав различные эффекты камеры.

Кроме фоторежима, обновление Aragami 2 устраняет некоторые проблемы и расширяет возможности мультиплеера. В игре добавлен селектор регионов, который позволяет играть в мультиплеере не только в своем регионе. Кроме того, теперь можно создавать онлайн-матчи с выбором — открытые или частные. На сайте разработчиков можно ознакомиться с полной информацией об обновлении.

Напомним, что игра Aragami 2 доступна в подписке Game Pass на Xbox One и Xbox Series X | S.

Aragami 2

Вы один из последних представителей клана искусных воинов – арагами. Арагами страдают от сверхъестественного недуга, который разъедает тело и разум, но он же открывает им доступ к сущности мрака – мистической силе, позволяющей управлять тенями.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Уязвимость в Log4j, базы данных 300 млн человек и другие события кибербезопасности
Уязвимость в Log4j, базы данных 300 млн человек и другие события
Экс-главу SEC Джея Клейтона раскритиковали за публикацию в поддержку блокчейна
Экс-главу SEC Джея Клейтона раскритиковали за публикацию в поддержку
Aragami 2 получает фоторежим с новым обновлением
Aragami 2 получает фоторежим с новым обновлением
Новая часть Mass Effect создается на движке Unreal Engine
Новая часть Mass Effect создается на движке Unreal Engine
Путин поручил доработать законопроект о медицинских сертификатах для общественных мест
Путин поручил доработать законопроект о медицинских сертификатах для
Полнолуние в декабре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака
Полнолуние в декабре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18 декабря
Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18
Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных
На украшенных к Новому году общественных пространствах установят видеонаблюдение
На украшенных к Новому году общественных пространствах установят

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Олеся Судзиловская показала, как выглядит абсолютно лысой
Олеся Судзиловская показала, как выглядит абсолютно лысой

Еще по теме

Еще 17 игр из Game Pass Ultimate получили сенсорное управление
Maneater получает поддержку трассировки лучей на Xbox Series X
DayZ получает на Xbox обновление 1.15 с новым контентом
Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке