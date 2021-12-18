Aragami 2 получает фоторежим с новым обновлением





Разработчики игры Aragami 2 выпустили для всех платформ бесплатное обновление. Апдейт интересен тем, что он добавляет в проект давно ожидаемую функцию — фоторежим.

Игроки давно просили разработчиков реализовать фоторежим в Aragami 2, и теперь он доступен. Фоторежим работает и при одиночной игре в Aragami 2, и в мультиплеере. Игроки могут запечатлеть лучшие моменты работы ниндзя, в том числе использовав различные эффекты камеры.

Кроме фоторежима, обновление Aragami 2 устраняет некоторые проблемы и расширяет возможности мультиплеера. В игре добавлен селектор регионов, который позволяет играть в мультиплеере не только в своем регионе. Кроме того, теперь можно создавать онлайн-матчи с выбором — открытые или частные. На сайте разработчиков можно ознакомиться с полной информацией об обновлении.

Напомним, что игра Aragami 2 доступна в подписке Game Pass на Xbox One и Xbox Series X | S.

Aragami 2

Вы один из последних представителей клана искусных воинов – арагами. Арагами страдают от сверхъестественного недуга, который разъедает тело и разум, но он же открывает им доступ к сущности мрака – мистической силе, позволяющей управлять тенями.

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