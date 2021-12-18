Авраам Руссо хочет посадить Иосифа Пригожина

Певец Авраам Руссо намерен наказать продюсера за его слова. Конфликту между артистом и Иосифом Пригожиным уже более 15 лет. Недавно он вспыхнул вновь. Сирийский певец стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где намекнул, что к его нападениям в начале 2000-х могут быть причастны экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов и Иосиф Пригожин. Продюсер тут же подал на артистка иск в суд за клевету. Руссо же теперь планирует написать заявление в полицию.Иосиф Пригожин «Да, мы будем подавать на Иосифа Пригожина заявление по ч.5 ст. 128.1 УК РФ «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». Дело в том, что в СМИ прозвучали слова продюсера, назвавшего Руссо жуликом и мошенником. Но мошенничество — это уголовное преступление, а мошенник — человек, осужденный по соответствующей статье. Мне же, как адвокату, ничего подобного о моем доверителе не известно», — цитирует адвоката Авраама Руссо Андрея Алешкина «Комсомольская правда». Известно, что наказание по такой уголовной статье предусматривает до пяти лет за решеткой. Однако Алешкин отмечает, что возможно и примирение сторон.