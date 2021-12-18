Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде, повышенная лохматость и мини-платья

Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде, повышенная лохматость и мини-платья

Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде, повышенная лохматость и мини-платья

На выходных традиционно вспоминаем яркие, обсуждаемые образы недели и те, что просто сложно оставить без комментариев.

В телеграме наибольший ажиотаж вызвала новая фотография Билли Айлиш с тизера шоу Saturday Night Life. Все дело в том, что на ней популярная певица позирует в юбке российского бренда Red September, правда, рассмотреть ее как следует мешает огромный бант. Как говорится, когда не успел ничего купить и приходится быть лучшим подарочком самому.


Билли Айлиш в юбке Red September

Рождественскую тему продолжает Дэвид Бекхэм, который знает, что главное вообще не подарки, а внимание. Вместо банального свитера с оленями он надел свитер из официального фан-шопа Spice Girls — группы, благодаря которой прославилась его жена Виктория.


Дэвид Бекхэм

Глядя на следующих модниц, думать, конечно, хочется не о глинтвейне и оливье, а хотя бы о вечеринках у бассейна. Но скорее можно дождаться встречи с настоящим Дедом Морозом, чем возможности надеть яркое мини-платье посреди зимы (если вы, конечно, не Виктория Шелягова — тогда, конечно, кто же решится запретить гулять под снегопадом на Патриарших в распахнутой шубе и босоножках).


Скарлетт Йоханссон в Markarian
Лили Коллинз в Valentino

Ну а вот наряды этих светских героинь, конечно, привычней нашему глазу, который, правда, и так уже дергается оттого, что не успевает замечать световой день. Поскольку черные-черные вещи и черные-черные сумерки по утрам с нами еще до весны, то бодрить модные образы и себя остается только аксессуарами — берем пример с Ренаты Литвиновой.


Даша Жукова в Chanel
Рената Литвинова в Balenciaga
Снежана Георгиева в Chanel

Если все-таки боретесь с желанием надеть мини-платье при минусовых температурах, то посмотрите на этих амбассадоров нашей настоящей национальной зимней одежды. Лохматость Лисовца повысилась как раз как надо для середины декабря.


Елена Перминова в Furfurza
Влад Лисовец

Наталья Ионова и Николь Ричи идут по следам нашей прошлой подборки и тоже хотят жить в блеске. Кстати, бант Билли Айлиш очень подошел бы и Николь — платье из упаковочной бумаги у нее уже есть.


Наталья Ионова
Николь Ричи в Oscar de la Renta

Пока Екатерина Варнава выбирает классический рождественский красный, Ким Кардашьян берет все в свои руки фэшн-иконы и снова делает модным синий. После того как знаменитость опубликовала это фото и сообщила, что сдала первый тест-экзамен на юриста, спрос на наряды такого оттенка резко вырос.


Екатерина Варнава в Ulyana Sergeenko
Ким Кардашьян в Balenciaga

Ну а легкий градус безумия в розовых тонах нашей подборке сегодня добавят Маша Цигаль, которая носит платье из своей апсайклинг-коллекции (кто, если не она), и бразильская телеведущая Сабрина Сато в топе Hello Kitty.


Маша Цигаль в Masha Tsigal
Сабрина Сато в Blumarine

Лучший образ недели


Билли АйлишДэвид БекхэмСкарлетт ЙоханссонЛили КоллинзДаша ЖуковаРената ЛитвиноваСнежана ГеоргиеваЕлена ПерминоваВлад ЛисовецНаталья ИоноваНиколь РичиЕкатерина ВарнаваКим КардашьянМаша ЦигальСабрина Сато
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Sherlock Holmes: Chapter One уже получает первое DLC, но игра еще не вышла на Xbox One
Sherlock Holmes: Chapter One уже получает первое DLC, но игра еще не
Политику Xbox меняли из-за большого количества ненависти при запуске Xbox One
Политику Xbox меняли из-за большого количества ненависти при запуске
Гендиректор платформы "Россия – страна возможностей" вошел в десятку лучших на ледовом марафоне в Антарктиде
Гендиректор платформы "Россия – страна возможностей" вошел
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок криптокредитования
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок
Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде, повышенная лохматость и мини-платья
Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде,
Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2 дня
Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2
MSTR Watches и Xbox выпустили часы в стиле Halo
MSTR Watches и Xbox выпустили часы в стиле Halo
Слух: Разрабатывается новая игра по франшизе «Охотники за привидениями»
Слух: Разрабатывается новая игра по франшизе «Охотники за
Представили планы развития Hell Let Loose на консолях — обещают паритет с PC-версией игры
Представили планы развития Hell Let Loose на консолях — обещают
Metacritic объявил ТОП-10 худших игр 2021 года — в него попала игра GTA: The Trilogy
Metacritic объявил ТОП-10 худших игр 2021 года — в него попала игра
В селе Мамоны в ДТП пострадали водители и пассажиры двух автомобилей
В селе Мамоны в ДТП пострадали водители и пассажиры двух автомобилей
Игоря Бычкова переизбрали в должности директора института динамики систем и теории управления
Игоря Бычкова переизбрали в должности директора института динамики

Топ на сегодня

Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках
ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам

Еще по теме

Как Билли Айлиш защитила BTS от хейтеров
Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии
Мать Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении Бибером
Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната