Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде, повышенная лохматость и мини-платья

Вадим Карасев

На выходных традиционно вспоминаем яркие, обсуждаемые образы недели и те, что просто сложно оставить без комментариев.

В телеграме наибольший ажиотаж вызвала новая фотография Билли Айлиш с тизера шоу Saturday Night Life. Все дело в том, что на ней популярная певица позирует в юбке российского бренда Red September, правда, рассмотреть ее как следует мешает огромный бант. Как говорится, когда не успел ничего купить и приходится быть лучшим подарочком самому.





Билли Айлиш в юбке Red September

Рождественскую тему продолжает Дэвид Бекхэм, который знает, что главное вообще не подарки, а внимание. Вместо банального свитера с оленями он надел свитер из официального фан-шопа Spice Girls — группы, благодаря которой прославилась его жена Виктория.





Дэвид Бекхэм

Глядя на следующих модниц, думать, конечно, хочется не о глинтвейне и оливье, а хотя бы о вечеринках у бассейна. Но скорее можно дождаться встречи с настоящим Дедом Морозом, чем возможности надеть яркое мини-платье посреди зимы (если вы, конечно, не Виктория Шелягова — тогда, конечно, кто же решится запретить гулять под снегопадом на Патриарших в распахнутой шубе и босоножках).





Скарлетт Йоханссон в MarkarianЛили Коллинз в Valentino

Ну а вот наряды этих светских героинь, конечно, привычней нашему глазу, который, правда, и так уже дергается оттого, что не успевает замечать световой день. Поскольку черные-черные вещи и черные-черные сумерки по утрам с нами еще до весны, то бодрить модные образы и себя остается только аксессуарами — берем пример с Ренаты Литвиновой.





Даша Жукова в ChanelРената Литвинова в BalenciagaСнежана Георгиева в Chanel

Если все-таки боретесь с желанием надеть мини-платье при минусовых температурах, то посмотрите на этих амбассадоров нашей настоящей национальной зимней одежды. Лохматость Лисовца повысилась как раз как надо для середины декабря.





Елена Перминова в FurfurzaВлад Лисовец

Наталья Ионова и Николь Ричи идут по следам нашей прошлой подборки и тоже хотят жить в блеске. Кстати, бант Билли Айлиш очень подошел бы и Николь — платье из упаковочной бумаги у нее уже есть.





Наталья ИоноваНиколь Ричи в Oscar de la Renta

Пока Екатерина Варнава выбирает классический рождественский красный, Ким Кардашьян берет все в свои руки фэшн-иконы и снова делает модным синий. После того как знаменитость опубликовала это фото и сообщила, что сдала первый тест-экзамен на юриста, спрос на наряды такого оттенка резко вырос.





Екатерина Варнава в Ulyana SergeenkoКим Кардашьян в Balenciaga

Ну а легкий градус безумия в розовых тонах нашей подборке сегодня добавят Маша Цигаль, которая носит платье из своей апсайклинг-коллекции (кто, если не она), и бразильская телеведущая Сабрина Сато в топе Hello Kitty.





Лучший образ недели

Маша Цигаль в Masha TsigalСабрина Сато в BlumarineБилли АйлишДэвид БекхэмСкарлетт ЙоханссонЛили КоллинзДаша ЖуковаРената ЛитвиноваСнежана ГеоргиеваЕлена ПерминоваВлад ЛисовецНаталья ИоноваНиколь РичиЕкатерина ВарнаваКим КардашьянМаша ЦигальСабрина СатоНадя Бесчетникова