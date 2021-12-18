Битва образов: лучшее за неделю — Билли Айлиш в российском бренде, повышенная лохматость и мини-платья
На выходных традиционно вспоминаем яркие, обсуждаемые образы недели и те, что просто сложно оставить без комментариев.
В телеграме наибольший ажиотаж вызвала новая фотография Билли Айлиш с тизера шоу Saturday Night Life. Все дело в том, что на ней популярная певица позирует в юбке российского бренда Red September, правда, рассмотреть ее как следует мешает огромный бант. Как говорится, когда не успел ничего купить и приходится быть лучшим подарочком самому.
Рождественскую тему продолжает Дэвид Бекхэм, который знает, что главное вообще не подарки, а внимание. Вместо банального свитера с оленями он надел свитер из официального фан-шопа Spice Girls — группы, благодаря которой прославилась его жена Виктория.
Глядя на следующих модниц, думать, конечно, хочется не о глинтвейне и оливье, а хотя бы о вечеринках у бассейна. Но скорее можно дождаться встречи с настоящим Дедом Морозом, чем возможности надеть яркое мини-платье посреди зимы (если вы, конечно, не Виктория Шелягова — тогда, конечно, кто же решится запретить гулять под снегопадом на Патриарших в распахнутой шубе и босоножках).
Ну а вот наряды этих светских героинь, конечно, привычней нашему глазу, который, правда, и так уже дергается оттого, что не успевает замечать световой день. Поскольку черные-черные вещи и черные-черные сумерки по утрам с нами еще до весны, то бодрить модные образы и себя остается только аксессуарами — берем пример с Ренаты Литвиновой.
Если все-таки боретесь с желанием надеть мини-платье при минусовых температурах, то посмотрите на этих амбассадоров нашей настоящей национальной зимней одежды. Лохматость Лисовца повысилась как раз как надо для середины декабря.
Наталья Ионова и Николь Ричи идут по следам нашей прошлой подборки и тоже хотят жить в блеске. Кстати, бант Билли Айлиш очень подошел бы и Николь — платье из упаковочной бумаги у нее уже есть.
Пока Екатерина Варнава выбирает классический рождественский красный, Ким Кардашьян берет все в свои руки фэшн-иконы и снова делает модным синий. После того как знаменитость опубликовала это фото и сообщила, что сдала первый тест-экзамен на юриста, спрос на наряды такого оттенка резко вырос.
Ну а легкий градус безумия в розовых тонах нашей подборке сегодня добавят Маша Цигаль, которая носит платье из своей апсайклинг-коллекции (кто, если не она), и бразильская телеведущая Сабрина Сато в топе Hello Kitty.
Лучший образ недели
Билли АйлишДэвид БекхэмСкарлетт ЙоханссонЛили КоллинзДаша ЖуковаРената ЛитвиноваСнежана ГеоргиеваЕлена ПерминоваВлад ЛисовецНаталья ИоноваНиколь РичиЕкатерина ВарнаваКим КардашьянМаша ЦигальСабрина Сато