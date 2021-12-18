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Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак

Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак
Курбан Омаров остался недоволен выпуском шоу ведущей и журналистки Ксении Собчак. 41-летний признался признался, что сначала с большим интересом смотрел новый выпуск «Осторожно: Собчак», в котором журналистка разоблачает всех инфоцыган. А потом бизнесмену не понравилось, что в видео пошла рассинхронизация звука. Он высмеял Ксению за то, что она не хочет вкладываться в нормальный монтаж, хотя средства ей позволяют, и предложил ведущей обратиться в свою компанию «Зима Медиа Продакшн», сказав: «Ты же уже накопила на нас. А еще научим тебя, как правильно делать пиар». После такого троллинга и презентации своего продукта бизнесмен не остановился. Он рассказал, что сольет в Сеть переписки с менеджерами Собчак, которые всеми правдами и неправдами приглашают его на шоу Ксении. Наверняка, теледива хочет узнать жаркие подробности развода бизнесмена с Ксенией Бородиной.
Ксения Собчак Небольшой кусочек переписки с менеджерами Омаров все-таки показал. В ней менеджер шоу «Осторожно: Собчак» почти слезно упрашивает прийти на интервью к Ксении Анатольевне. И такие уговоры длятся уже два месяца. Однако Курбан считает, что поход на это шоу сродни выстрелу в голову. Видимо, не хочет выносить сор из избы. Хотя общественность считает, что причиной его развода стали многочисленные измены, с которыми Бородина устала бороться. К слову, недавно Собчак жаловалась, что к ней никто не хочет идти на интервью. По мнению Курбана, это происходит из-за того, что ее менеджеры плохо работают. Сама Собчак пока никак не отреагировала на выпад в свой адрес. На данный момент в соцсетях она ведет войну с психологом Вероникой Степановой. Последняя тоже негативно высказалась о ее видео про инфоцыган. Да и Ксения Бородина тоже не спешит на интервью к бывшей коллеге по скандальному проекту. Как-то 38-летняя звезда призналась, что ее не интересует тот продукт, который создает Собчак. Несмотря на это, женщины хорошо и тепло общаются друг с другом на различных встречах. Тезка Собчак сообщила, что в отличие от своей напарницы, она никогда не комментирует свои негативные ситуации с мужьями.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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