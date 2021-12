Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store





Вчера в Microsoft Store стартовала крупная новогодняя распродажа. Со скидками можно купить больше 900 игр, бандлов и DLC. Есть немало действительно неплохих предложений, в том числе с хорошими скидками предлагаются некоторые новинки. Собрали список предложений, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания. Отметим, что в списке отсутствуют игры, которые доступны с подпиской Game Pass.

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 73.7 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Assassin’s Creed® Вальгалла$59.994421 руб.$29.992210 руб.50%Batman: Коллекция Аркхема$59.994421 руб.$17.991326 руб.70%BioShock: The Collection$49.993684 руб.$9.99730 руб.80%Castlevania Anniversary Collection$19.991473 руб.$4.9361 руб.75%DOOM Eternal: Year One Pass (DLC, игра доступна в Game Pass)$29.992210 руб.$7.49552 руб.75%Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour$23.981767 руб.$3.5258 руб.85%Far Cry Primal — Apex Edition$54.994053 руб.$18.141337 руб.67%Ghostrunner$29.992210 руб.$11.99884 руб.60%JUMP FORCE$59.994421 руб.$5.99441 руб.90%Kingdom Come: Deliverance$29.992210 руб.$7.49552 руб.75%Трилогия Mafia$59.994421 руб.$29.992210 руб.50%Mad Max$19.991473 руб.$1.99147 руб.90%MONOPOLY PLUS$14.991105 руб.$4.49331 руб.70%Sekiro™: Shadows Die Twice — издание ‘Игра года’$59.994421 руб.$29.92204 руб.50%Watch Dogs®2 — Deluxe Edition$69.995158 руб.$13.991031 руб.80%Resident Evil Village$69.995158 руб.$34.992579 руб.50%TEKKEN 7$49.993684 руб.$9.99736 руб.80%HITMAN 3 — Standard Edition$59.994421 руб.$23.991768 руб.60%Cyberpunk 2077$59.994421 руб.$29.92204 руб.50%DARK SOULS™ III$59.994421 руб.$14.991105 руб.75%

Напомним, что полный список из 925 игр, которые доступны на новогодней распродаже Xbox, можно посмотреть здесь.

Если вы уже что-то приобрели в рамках этой крупной распродажи, либо нашли интересные предложения, напишите об этом в комментариях.