Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Сегодня, 08:10
Вчера в Microsoft Store стартовала крупная новогодняя распродажа. Со скидками можно купить больше 900 игр, бандлов и DLC. Есть немало действительно неплохих предложений, в том числе с хорошими скидками предлагаются некоторые новинки. Собрали список предложений, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания. Отметим, что в списке отсутствуют игры, которые доступны с подпиской Game Pass.Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 73.7 руб.
Название игры
Без скидки
Со скидкой
Скидка (%)
Assassin’s Creed® Вальгалла
$59.99
4421 руб.
$29.99
2210 руб.
50%
Batman: Коллекция Аркхема
$59.99
4421 руб.
$17.99
1326 руб.
70%
BioShock: The Collection
$49.99
3684 руб.
$9.99
730 руб.
80%
Castlevania Anniversary Collection
$19.99
1473 руб.
$4.9
361 руб.
75%
DOOM Eternal: Year One Pass (DLC, игра доступна в Game Pass)
$29.99
2210 руб.
$7.49
552 руб.
75%
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour
$23.98
1767 руб.
$3.5
258 руб.
85%
Far Cry Primal — Apex Edition
$54.99
4053 руб.
$18.14
1337 руб.
67%
Ghostrunner
$29.99
2210 руб.
$11.99
884 руб.
60%
JUMP FORCE
$59.99
4421 руб.
$5.99
441 руб.
90%
Kingdom Come: Deliverance
$29.99
2210 руб.
$7.49
552 руб.
75%
Трилогия Mafia
$59.99
4421 руб.
$29.99
2210 руб.
50%
Mad Max
$19.99
1473 руб.
$1.99
147 руб.
90%
MONOPOLY PLUS
$14.99
1105 руб.
$4.49
331 руб.
70%
Sekiro™: Shadows Die Twice — издание ‘Игра года’
$59.99
4421 руб.
$29.9
2204 руб.
50%
Watch Dogs®2 — Deluxe Edition
$69.99
5158 руб.
$13.99
1031 руб.
80%
Resident Evil Village
$69.99
5158 руб.
$34.99
2579 руб.
50%
TEKKEN 7
$49.99
3684 руб.
$9.99
736 руб.
80%
HITMAN 3 — Standard Edition
$59.99
4421 руб.
$23.99
1768 руб.
60%
Cyberpunk 2077
$59.99
4421 руб.
$29.9
2204 руб.
50%
DARK SOULS™ III
$59.99
4421 руб.
$14.99
1105 руб.
75%
Напомним, что полный список из 925 игр, которые доступны на новогодней распродаже Xbox, можно посмотреть здесь.Если вы уже что-то приобрели в рамках этой крупной распродажи, либо нашли интересные предложения, напишите об этом в комментариях.
По материалам: newxboxone