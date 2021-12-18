Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store

Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store


Вчера в Microsoft Store стартовала крупная новогодняя распродажа. Со скидками можно купить больше 900 игр, бандлов и DLC. Есть немало действительно неплохих предложений, в том числе с хорошими скидками предлагаются некоторые новинки. Собрали список предложений, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания. Отметим, что в списке отсутствуют игры, которые доступны с подпиской Game Pass.

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 73.7 руб.

Название игры



Без скидки



Со скидкой



Скидка (%)



Assassin’s Creed® Вальгалла



$59.99
4421 руб.



$29.99
2210 руб.



50%



Batman: Коллекция Аркхема



$59.99
4421 руб.



$17.99
1326 руб.



70%



BioShock: The Collection



$49.99
3684 руб.



$9.99
730 руб.



80%



Castlevania Anniversary Collection



$19.99
1473 руб.



$4.9
361 руб.



75%



DOOM Eternal: Year One Pass (DLC, игра доступна в Game Pass)



$29.99
2210 руб.



$7.49
552 руб.



75%



Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour



$23.98
1767 руб.



$3.5
258 руб.



85%



Far Cry Primal — Apex Edition



$54.99
4053 руб.



$18.14
1337 руб.



67%



Ghostrunner



$29.99
2210 руб.



$11.99
884 руб.



60%



JUMP FORCE



$59.99
4421 руб.



$5.99
441 руб.



90%



Kingdom Come: Deliverance



$29.99
2210 руб.



$7.49
552 руб.



75%



Трилогия Mafia



$59.99
4421 руб.



$29.99
2210 руб.



50%



Mad Max



$19.99
1473 руб.



$1.99
147 руб.



90%



MONOPOLY PLUS



$14.99
1105 руб.



$4.49
331 руб.



70%



Sekiro™: Shadows Die Twice — издание ‘Игра года’



$59.99
4421 руб.



$29.9
2204 руб.



50%



Watch Dogs®2 — Deluxe Edition



$69.99
5158 руб.



$13.99
1031 руб.



80%



Resident Evil Village



$69.99
5158 руб.



$34.99
2579 руб.



50%



TEKKEN 7



$49.99
3684 руб.



$9.99
736 руб.



80%



HITMAN 3 — Standard Edition



$59.99
4421 руб.



$23.99
1768 руб.



60%



Cyberpunk 2077



$59.99
4421 руб.



$29.9
2204 руб.



50%



DARK SOULS™ III



$59.99
4421 руб.



$14.99
1105 руб.



75%

Напомним, что полный список из 925 игр, которые доступны на новогодней распродаже Xbox, можно посмотреть здесь.

Если вы уже что-то приобрели в рамках этой крупной распродажи, либо нашли интересные предложения, напишите об этом в комментариях.
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Козерогов
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18 декабря
Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18
Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных
На украшенных к Новому году общественных пространствах установят видеонаблюдение
На украшенных к Новому году общественных пространствах установят
Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного минимума на 2022 год
Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного
Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 150 тысяч человек с начала пандемии
Количество заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 150
Американский пастор научился пьянеть без алкоголя
Американский пастор научился пьянеть без алкоголя
Digital Foundry: чем отличается The Matrix Awakens на Xbox Series S и Xbox Series X
Digital Foundry: чем отличается The Matrix Awakens на Xbox Series S и
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Григорий Лепс высказался о своем здоровье
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2021 года
День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2021 года
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак

Еще по теме

Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»
«Черная пятница» на Xbox One и Xbox Series X | S — какие игры купить
700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа
В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney