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Даня Милохин заявил о любви к другой девушке

Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
Тиктокер и певец Даня Милохин, несмотря на слухи о романе с Евгенией Медведевой, признался в любви другой. Даня Милохин продолжает покорять сердца поклонников. На этот раз артист ответил на несколько откровенных вопросов. В числе прочего он рассказал о девушке, которая является для него идеалом. «Валя Karna.val — мой краш. Допустим, ей грустно. Она может не знать причину, но обязательно расскажет об этом везде. Она настоящая и живая», — подчеркнул блогер. Разумеется, выбор Дани немало удивил поклонников. Во-первых, фанаты ожидали, что Милохин назовет имя Евгении Медведевой. Тем более, ребята уже не скрывают свои близкие отношения. Во-вторых, Валя является близкой подругой бывшей девушки Дани Юлии Гаврилиной. Karna.val неоднократно рассказывала, что именно Юлия является ее главной опорой и поддержкой.
Даня Милохин Блогер раскрыл имя еще одной женщины, к которой он испытывает симпатию. «Ксения Собчак. На самом деле, она мне очень нравится», — признался артист в YouTube-канала Tatler. Напомним, что Собчак несколько раз брала интервью у Дани. Сначала она пообщалась с Даней, чтобы сделать ролик для своего YouTube-проекта, а позже позвала кумира подростков и на шоу «Док-ток» на Первом канале. В последние месяцы отношение к Милохину изменилось даже у скептиков. Если раньше блогера постоянно высмеивали из-за его неграмотности, то сейчас зрители разных возрастов отмечают искренность и артистичность парня. Так что можно не сомневаться, что Даню ждет большое будущее в шоу-бизнесе.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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