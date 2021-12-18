Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек

Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек

Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек

Многие дети становятся объектом насмешек ввиду нестандартной внешности. В категорию таких людей попала девушка по имени Зина.

Она была неуверенной в себе девочкой, которая не видела в своей внешности ничего привлекательно. Часто над ней насмехались одноклассники.

Однако, выросшая девушка очень преобразилась. Зина получила образование визажиста, завела свой блог, где начала делиться со зрителями болью родом из детства. В лице комментаторов она нашла друзей – с ней хотят знакомиться, общаться, дружить.

В одном из роликов девушка показала, как изменилась, чем ошарашила пользователей развлекательной площадки Тик Ток.

Многие просто не верили, что девочка на фотографии и эта красивая девушка – один и тот же человек.


«Определенно это разные люди»


«Все, абсолютно все разное».


Чтобы опровергнуть подозрения в том, что она использовала чужую фотографию, Зина сделала ролик, в котором предстала перед публикой без макияжа, чтобы зрители могли увидеть схожесть в чертах.

«Помогите, я тоже хочу себя изменить»


«Мне нужна хорошая книга с руководством к такой трансформации»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской
Школьница получила два года за шантаж мужчин перепиской
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
IGN назвал лучшую игру года — это Forza Horizon 5
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
Новый геймплей Martha is Dead, игра выходит в феврале
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не раньше января
В Halo Infinite проблемы с режимом Big Team Battle, исправят их не
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
Optimism открыл доступ к L2-решению для Ethereum всем разработчикам
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 18 декабря 2021 года
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Кети Топурия рассказала о детях своего мужа
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг
Агата Муцениеце призналась, как рассталась с 10 кг

Топ на сегодня

Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки посольства в Тбилиси
Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум показывает, как стать звездой вечеринки
Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек

Еще по теме

Девушка показала, что с ней случилось, когда она в 5 раз увеличила губы и теперь у нее другая проблема
Кристина Дерябина поделилась результатами своей ринопластики
Девушка бросила наркотики и удивила людей преображением до неузнаваемости
Девушка показала изменившееся тело и вызвала восторг в сети