Digital Foundry: чем отличается The Matrix Awakens на Xbox Series S и Xbox Series X





The Matrix Awakens — впечатляющая технодемка, которую представили на прошлой неделе. По ней появилось много роликов, в которых сравнивается работа демо на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Сегодня специалисты Digital Foundry опубликовали еще одно видео. В нем они сделали несколько тестов и сравнений демо The Matrix Awakens, в том числе более детально изучив версию технодемки для Xbox Series S.

Игровая приставка Xbox Series S заметно слабее Xbox Series X и Playstation 5. Тем не менее, создатели движка Unreal Engine 5 (благодаря помощи The Coalition) смогли заставить The Matrix Awakens работать в 30 FPS на младшей консоли Microsoft. Специалисты Digital Foundry считают, что это впечатляющее достижение.

Техническая демонстрация The Matrix Awakens смотрится на Xbox Series S не так хорошо, как на Xbox Series X, вот на какие компромиссы пошли разработчики:

В активных моментах, вроде взрывов, на Xbox Series S заметно меньше частиц в кадре.Эффекты на Xbox Series S выглядят менее впечатляющими, во многом, за счет «экономии» на отражениях. В целом, детализация отражений на Xbox Series S смотрится заметно хуже при прямом сравнении с версией для Xbox Series X.Эффект размытия движения (например, быстрого движения автомобилей) на Xbox Series S выглядит гораздо хуже.Дальность прорисовки на Xbox Series S ниже, объекты вдали расплываются.

Ниже можно посмотреть прямое сравнение The Matrix Awakens на Xbox Series S и Xbox Series X, где в видео специалисты Digital Foundry подробно показывают данные недостатки.

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Отметим, что на Xbox Series S техническая демонстрация The Matrix Awakens запускается в разрешении от 533 до 648p, которое повышается до 1080p с использованием TSR (Temporal Super Resolution).