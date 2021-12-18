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Дима Билан признался, что считает ошибкой рассказывать о себе

Дима Билан признался, что считает ошибкой рассказывать о себе
Певец Дима Билан стал гостем шоу «Музыкалити», где высказался о творчестве. Исполнитель хита «Держи» принял участие в музыкальном шоу Максима Галкина. Звезды обсуждали современных артистов, которые делятся сокровенным через песни. Билан признался, что не поддерживает подобную откровенность. В YouTube-шоу «Музыкалити» звезды обсудили творчество Oxxxymiron, а в особенности его свежие треки после долгой паузы. Оказалось, что рэпер не выпускал новых композиций из-за унизительной ситуации с Ромой Жиганом. Ведь артист заставил исполнителя сесть на колени и даже дал тому пощечины. Как раз эту ситуацию Oxxxymiron подробно описал в песнях. «Такой нарцисс. Держать в себе десять лет и вот так вывалить», — удивился Максим Галкин.
Дима Билан А вот 39-летний Билан остался под впечатлением от треков рэпера. «Видно, что человек кладет на это свою жизнь, кладет свои смыслы, складывается их в слова и делится очень откровенным», — заявил музыкант. Ведущий шоу поинтересовался как он относится к тотальной искренности современных артистов. «Считаю, что это ошибка. Потому что спустя время и года, раз и накрывает! Думаешь: «Какого хрена я все про себя рассказал?» — рассуждал Дима.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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