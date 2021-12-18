Еще одна женщина обвинила Криса Нота в насилии

Вадим Карасев

Вокруг звезды "Секса в большом городе" Криса Нота продолжает разгораться скандал — еще одна предполагаемая жертва выступила с обвинениями против 67-летнего актера.

Женщина, представившаяся Авой, сообщила изданию Daily Beast, что актер пытался изнасиловать ее в 2010 году, когда она работала хостес в одном из ресторанов Нью-Йорка. На тот момент ей было 18 лет.

По словам женщины, Нот часто бывал в этом ресторане, и почти всегда она видела его в состоянии алкогольного опьянения. Однажды актер потребовал, чтобы Ава, которая по вечерам подрабатывала певицей, исполнила с ним песню, хотя она еще не закончила со своими основными обязанностями.

После представления Ава и Крис Нот какое-то время разговаривали за столиком, и уже тогда актер вел себя некорректно — например, неоднократно пытался усадить девушку себе на колени так, чтобы она могла "почувствовать его эрекцию".

По окончании работы Ава отправилась в офис менеджера, чтобы получить оплату за смену. Как только она забрала конверт, в помещении погас свет и появился Нот. Как утверждает женщина, актер начал целовать ее, трогать и попытался изнасиловать, не реагируя на отказы. Только после того как Ава пообещала заняться с Крисом сексом в другом месте, ей удалось сбежать.

Ранее 16 декабря издание The Hollywood Reporter опубликовало истории двух других женщин, обвинивших Криса Нота в изнасиловании. Актер опроверг все три обвинения, но последствия предполагаемых действий его уже настигли — как сообщает журнал People, агентство Криса Нота A3 Artists отказалось от сотрудничества с ним.

Скандал вокруг актера разворачивается на фоне выхода продолжения сериала "Секс в большом городе", получившего название "И просто так".

Ольга Петелина