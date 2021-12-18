Филипп Киркоров рассказал о таинственном поцелуе

Певец Филипп Киркоров признался, с кем целовался на камеру. На днях артист заинтриговал публику, показав в личном блоге фото, на котором крупным планом изображен его поцелуй с некой женщиной. Чуть позже Филипп Киркоров удалили данный снимок, а потом все же раскрыл личность таинственной незнакомки. Как оказалось, на фотографии с певцом была изображена его коллега по звездному цеху и близкая подруга, диджей Катя Гусева. Оба давно состоят в теплых отношениях.Таинственный поцелуй Филипп Киркорова «Это моя Кэти Гусева. Она подруга дней моих суровых!» — признался 54-летний Филипп Бедросович в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Напомним, несколько лет назад Киркоров и Гусева встречались. По крайней мере, так говорила сама Катя. «Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет. Хотя по телефону два-три раза в неделю мы с ним общаемся стабильно, даже когда он на отдыхе. Я являюсь его любимым и официальным диджеем, человеком, который пишет все его ремиксы. И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый», — делилась диджей.