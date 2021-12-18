Филипп Киркоров высказался о предательстве

Певец Филипп Киркоров признался, что больше не хочет близко пускать людей в личную жизнь. В жизни короля российской поп-музыки как-то случилась одна неприятная история – он стал жертвой предательства и буквально получил под дых от человека, которому доверял. Этот случай стал для мужчины хорошим уроком. Теперь Филипп Киркоров знает, что впускать людей в свой дом и в свою жизнь не стоит, так как многие ведут себя коварно и нагло пользуются расположением. Исполнитель не стал вдаваться в подробности, лишь намекнул, что его наивностью жестоко воспользовались. Мужчина подчеркнул, что повторения этого печального опыта он не хочет. Теперь артист поставил для себя определенные рамки, за которые больше никого не пустит: отец и дети – на этом все.Филипп Киркоров В беседе с «КП» наученный жизнью артист обратился к россиянам с важным советом. «Не доверяйте самого сокровенного, не разрешайте себе наивно подумать, что вы любимы», – заявил музыкант. Киркоров признался, что неплохо было бы получить этот неприятный опыт еще лет 15 назад, чтобы еще тогда сделать выводы. Но получилось их сделать только теперь. В новый год артист постарается войти с открытым сердцем, оставив все плохое в старом, но о полученном опыте все равно не забудет.