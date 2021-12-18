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Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

С финансовым гороскопом проще не только планировать денежные дела, но и управлять другими сферами жизни. Ведь именно от денежного благосостояния часто зависят наши возможности. На этой неделе у многих Знаков появится шанс достигнуть целей.


Чтобы увереннее себя чувствовать с 20 по 26 число, а также уверенно идти к благополучному завершению 2021 года, астрологи советуют следить за денежными приметами на каждый день недели. Вполне возможно, что ночные светила помогут нам пойти по верному пути, посылая простые и незамысловатые подсказки.

Овен

Овнам пригодится их врожденная смелость. В распоряжении финансами важно точно знать, зачем и куда они пойдут. На горизонте может возникнуть покупка, которую они не совсем не планировали, но которая была бы для них весьма полезной в будущем. Некоторые финансовые моменты будут зависеть от близких людей, а точнее, от их советов, к которым астрологи советуют прислушиваться. Овнам стоит обратить внимание на четыре веские причины вставать по утрам. Год подходит к концу, поэтому есть и пятая причина — нужно успеть закончить важные дела.

Телец

Тельцам можно на этой неделе попробовать провести обряд на быстрые деньги. Возможно, что с его помощью эти люди смогут повысить свой доход либо получить деньги от должников. Тельцам в период с 20 по 26 число лучше не менять обстановку, ведь это потребует некоторых расходов. Ждать начала периода спокойствия пока не стоит. С другой стороны, если каким-то Тельцам придется встретиться с некоторыми финансовыми неожиданностями, все сложится в их пользу. Астрологи советуют людям данного Знака отложить небольшую заначку на будущее.


Близнецы

Повышение доходов может ждать Близнецов, так как 20 и 21 числа будет максимум потока Урсиды — очень сильного и благотворно влияющего на их биополе. Речь может идти о внезапном повышении, крупном денежном заказе или премии. Финансовые средства рекомендуется вкладывать в профессиональный рост или в новые знания. Можно купить что-то важное для дома, но лучше не тратить деньги на безделушки. В конце недели лучше пользоваться утренними ритуалами на успех и везение. Они помогут Близнецам с первых часов демонстрировать максимальную продуктивность и меньше уставать.

Рак

В начале недели Раков могут захлестнуть неприятные воспоминания и мысли о прошлых финансовых неудачах. Из-за этого неделя покажется выматывающей и сложной. Вернуть себе силы и поднять настроение помогут пять простых способов. Денежные дела поглотят Раков с первых минут понедельника. Ночные светила помогут этим людям стать лучше, избавиться от ненужных расходов. Полезно будет начать неделю с генеральной уборки дома и наведения порядка в личных вещах. Это будет идеальное время для завершения важных дел на работе и в бизнесе. Не стоит откладывать что-то на потом.

Лев

Львам в период с 20 по 26 число понадобится в первую очередь сильная память. Улучшить ее помогут специальные талисманы и упражнения. Особенно важным это будет для тех, кто занят в интеллектуальной или творческой сфере. Вполне возможно, что в грядущий период Львам удастся найти новые источники дохода, получить очень важные знания. Отрицательные эмоции могут негативно влиять на финансовое положение Львов, поэтому астрологи настоятельно советуют не общаться с неприятными людьми. Они своими сомнениями могут зародить в сознании Львов негативные программы.


Дева

Девам необходимо пересмотреть свои отношения с деньгами, если те не задерживаются у них надолго. Пристальное внимание стоит уделить статьям расходов. Возможно, что какие-то средства уходят в пустоту. Это тянет Дев в финансовую дыру. Помимо этого Девам стоит повысить свои энергетические вибрации, чтобы стать счастливее и привлечь к себе удачу, без которой завершить на позитивной ноте 2021 год будет практически невозможно. Представителям этого Знака астрологи советуют помнить о своевременном отдыхе.

Весы

Многие Весы попросту забудут о работе, растворившись в делах по дому и любви, но это неправильно. Необходимо закончить начатые дела и не откладывать их до начала следующего года. Конечно, требовать от себя невозможного тоже нежелательно, однако безделье никак не поможет реализовать задуманное. Денежную сферу лучше поставить сейчас в приоритет, избавляясь попутно от негативных установок. Самым опасным днем для работы и финансовой активности станет воскресенье. В этот день лучше отдохнуть, потому что Венера вновь окажется в негативном аспекте с Плутоном.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют избегать простоя в делах. Важно трудиться, не покладая рук, поскольку энергетика ночных светил сейчас максимально положительна. Конечно, сами собой проблемы в финансовой и рабочей сфере не разрешатся, так что Скорпионам придется предпринимать усилия для достижения успеха. Вселенная пойдет навстречу. Она поможет избавиться от бедности и повысить доходы. Также в этом Скорпионам помогут три полезных способа. Конец 2021 года обещает быть насыщенным и важным временем, в которое люди данного Знака могут стать успешнее.

Стрелец

Стрельцам стоит посвятить первый день недели избавлению от цифрового мусора. Это поможет получить больше удачи и благословения от звездопада Урсиды, который будет максимально активным 20 и 21 числа. Также это поможет привлечь больше финансовой удачи. Порядок важно соблюдать не только в комнате, но и в рабочем компьютере. Что касается покупок, то тут нет никаких ограничений. Стрельцы могут приобретать то, что сделает счастливыми их самих или их близких и родственников. Неделя не подходит для резких изменений в планах.

Козерог


Козероги в финансовой и деловой сферах должны сейчас руководствоваться не сердцем, а рассудком, особенно в тех делах, где на кону стоят большие суммы денег. Таланты этих людей могут привлечь приток финансов, но для этого нужно не бояться общения и работы в команде. Также астрологи советуют бороться с финансовыми барьерами в сознании. Настало время также распрощаться с долгами. Лучше не давать обещаний себе и окружающим, не ставить перед собой нерешаемые задачи и не бояться двигаться вперед. Многие материальные и финансовые цели Козерогов начнут воплощаться в жизнь.

Водолей

Водолеям может прийтись нелегко в начале недели. Неурядицы могут спровоцировать начало черной полосы, но ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как с ней справиться. Водолеям рекомендуется пока отложить подготовку к праздникам, делегировав ее кому-то из близких. Если будут упущены какие-то возможности, не стоит терять веру в себя. С финансовыми операциями стоит быть осторожнее. Спонтанные решения приведут к потере денег или совершению неразумных покупок. Стоит следить за акциями, скидками и распродажами, а также проверять отзывы в интернете.

Рыбы

Рыбам важно распланировать свои расходы на начало следующего года и на эту неделю. Стоит сразу отметить, что покупки и финансовые дела в целом могут пойти не по плану, но это нормальное течение жизни. В процессе шопинга Рыбам стоит пользоваться лучшими талисманами, которые помогут сэкономить деньги и сократить вероятность непродуктивных трат. Жизнь по средствам в конце этого года поможет Рыбам совершить удачный, хотя и не стремительный старт в начале 2022 года.

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По материалам: dailyhoro.ru

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