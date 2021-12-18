Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Гороскоп на неделю с 20 по 26 число поможет вам понять, как привлечь в жизнь больше удачи, как стать успешнее в делах, любви, а также как подготовиться к Новому году.

На этой неделе астрологи в самую первую очередь советуют опасаться токсичных людей. Дело в том, что год заканчивается, поэтому важно провести его на позитивной ноте. Помните о семи признаках человека, который может принести вам только проблемы. Старайтесь и сами не проявлять злобу, чтобы не отпугнуть удачу.

Овен

У Овнов ожидается довольно нервозная неделя, поэтому астрологи советуют пользоваться почаще короткими заговорами на успех. Многие дела могут срываться по неизвестным или неожиданным причинам, так что удача будет не лишней. Также полезно будет иметь на всякий случай в кармане план «Б». Делами астрологи советуют заниматься без спешки и без рисков. Овны смогут успеть все задуманное, если правильно расставят приоритеты. Звезды и планеты укрепят их здоровье и дадут много сил, так что сейчас не время сидеть без дела и просто ждать, пока все решится само собой.

Телец

Тельцам как воздух сейчас необходимо созидательное мышление. Без него они не смогут добиться желаемых результатов на любовном и финансовом поприще. В любых делах, даже амурных, людям данного Знака Зодиака стоит сохранять последовательность. Не нужно торопиться и перескакивать через установленные нормами этапы. В конце недели на первый план выйдет трудолюбие. Тельцы любят и могут трудиться, но делают это не за просто так. Сейчас нужно помнить о том, что награда за труды может прийти только после наступления 2022 года.

Близнецы

У Близнецов ожидается спад энергетики и утрата физических сил, а также некоторые проблемы со здоровьем. Чтобы избежать появления этих проблем, им стоит воспользоваться дыхательной техникой под названием Пранаяма. Также астрологи советуют чуть больше отдыхать. Это важно, поскольку ночные светила не будут в достаточной степени восстанавливать энергию Близнецов. Экспансию в работе и бизнесе пока стоит приостановить. Важно заняться насущными делами, бумажной волокитой, решением неотложных задач.

Рак

Ракам в период с 20 по 26 число стоит поберечь свои нервы. Эта неделя крайне важна, поэтому нужно ко всему относиться спокойнее, чтобы принятые решения были максимально эффективными. Этим людям не стоит забивать свою голову лишними мыслями. Чтобы оставаться спокойными в любой ситуации, можно воспользоваться эффективными советами буддийских монахов. Безмятежность, нарушенная спорами, — это не повод срываться на всех подряд. Мудрые и умные Раки смогут обойти стороной любые склоки. Это поможет им сохранить рядом с собой удачу.

Лев

У Львов может появиться много новых врагов на этой неделе. Старые недоброжелатели тоже активизируются, так что пришло время воспользоваться реальной защитой от порчи и сглаза. Первое, о чем стоит помнить всем представителям данного Знака, — это необходимость в самостоятельности. Не стоит принимать решения слишком быстро и прислушиваться к мнению окружающих. Даже самые добрые и чистые люди не смогут нормально помочь Львам, поскольку они просто не знают всей картины. В середине недели можно смело совершать покупки, готовиться к предстоящим праздникам.

Дева

На этой неделе Девам важно бороться с ложными деструктивными истинами, которые внушают окружающие. Пришло время вспомнить истинную причину, по которой они двигаются вперед, занимаются делами и работой. Если это забота о близких, значит, нужно искать мотивацию в семье и любви. Если это желание стать богаче и успешнее, значит, нужно погрузиться в работу. В целом это время для Дев будет универсальным и удачным. Поэтому они могут заниматься тем, к чему их тянет сильнее всего. Не будет никаких ограничений. Главное — тщательно спланировать все дела.

Весы

Весам в начале недели из-за максимума звездного потока Урсиды удастся поймать состояние потока. Это сделает людей данного Знака Зодиака более продуктивными, причем не только в творческой и интеллектуальной сфере, но и во всех других. Идиллия продлится до субботы. 25 числа Венера второй раз за месяц войдет в негативный аспект с Плутоном, что нарушит планы Весов. На выходных в общении с людьми стоит проявлять невозмутимость, особенно если кто-то попытается вывести их из себя. Не нужно идти на поводу у токсичных людей.

Скорпион

Скорпионов ожидает очень продуктивная, яркая и насыщенная неделя, но они будут чаще уставать. Это не беда, поскольку есть медитации на расслабление перед сном, которые помогут оставлять все плохое за бортом и правильно полноценно отдыхать ночью. На Скорпионов может оказываться колоссальное давление со стороны коллег и начальства клиентов, близких. Важно помнить, что люди будут это делать не со зла. Просто перед Новым годом наш мир погрузится в предпраздничный хаос. Скорпионы будут на высоте и смогут со всем справиться.

Стрелец

Стрельцы — люди самостоятельные, мудрые и успешные, но даже им порой стоит пользоваться мудрыми подсказками, чтобы все в жизни складывалось в их пользу. На этой неделе важно прислушиваться к словам окружающих и быть предельно внимательными ко всему происходящему в целом. Стрельцы могут существенно продвинуться в попытках достичь любовного счастья. Если в работе им нужна методичность и целеустремленность, то в любви можно сделать упор на непредсказуемость, юмор, позитив. Ночные светила подарят Стрельцам много удачи.

Козерог

Первое, чего стоит избегать Козерогам в период с 20 по 26 декабря, — это агрессия, гнев, обиды. Важно держать себя в руках, научиться управлять своими эмоциями. Дело в том, что ночные светила сделают большинство людей нестабильными, а Козерогов — нестабильными вдвойне. Рабочие планы могут рушиться, но это не значит, что нужно срочно менять все остальные. Если что-то пойдет не так, лучше воспринимать это как знак судьбы. В общении с людьми Козерогам важна искренность, которой они частенько избегают. Нужно показать всем, что они готовы идти на контакт.

Водолей

Водолеям на этой неделе необходимо тщательно планировать дела и составлять расписание на каждый день, учитывая активность мозга по часам. Это важно не только для тех, кто занят в интеллектуальной или творческой сфере. Всем без исключения необходимо быть активнее в то время, в которое они максимально продуктивны. Не исключено, что на этой неделе Водолеям придется столкнуться с некоторыми препятствиями, которые ранее они не наблюдали. В любовных делах это не так актуально, как в финансовых, но тоже возможно. Водолеям нужно быть расторопнее и внимательнее.

Рыбы

На этой неделе Рыбам полезно будет заниматься физическими упражнениями, омолаживающими процедурами, сменой стиля, заботой о здоровье. Для активации энергии можно воздействовать на точку фэн-фу. Это поможет в нужные моменты обрести силы и стать продуктивнее. Астрологи настоятельно советуют с 20 по 26 декабря не гневить судьбу, поскольку звезды и планеты могут за это послать Рыбам новые испытания. Изъяны и ошибки нужно искать в первую очередь в себе самих. Только так получится стать лучше и успешнее, завершив 2021 год на позитивной волне.