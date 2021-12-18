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Григорий Лепс подарил перед разводом ювелирную компанию своей жене

Григорий Лепс подарил перед разводом ювелирную компанию своей жене
Певец Григорий Лепс перед официальным разводом с 49-летней женой подарил Анне свою ювелирную компанию, где она работала директором. Бракоразводный процесс пары начнется 20 декабря. Григорию Лепсу и его жене Анне придется делить несколько квартир и особняков, несколько гектаров леса и различный бизнес. Лепс числится учредителей у восьми компаний разного рода деятельности. У певца есть и собственный Ювелирный Дом — «Джи Эл Джуерли». Как оказалось, именно этот бизнес Лепс полностью отдает своей пока официальной супруге. Анна Лепс - руководитель и креативный директор Ювелирного Дома. Как пишет «КП», музыкант и его компаньон вышли из состава учредителей компании 15 декабря. Единственным владельцем Ювелирного Дома осталась Анна. В прошлом году выручка его составила 18 миллионов рублей, из которых чистая прибыль превысила три миллиона.
Григорий Лепс с женой Анной Ювелирная компания выпускает кольца, браслеты, подвески, цепи и запонки. Стоимость кожаных браслетов с небольшими серебряными скульптурами составляет от 149 до 203 тысяч рублей: на этих украшениях нет драгоценных камней. Запонки бренда Лепса стоят до 48 тысяч. Григорий и Анна состояли в браке более 20 лет. Пара воспитывает троих детей: 19-летнюю Еву, 14-летнюю Николь и 11-летнего Ивана. По словам знакомых пары, в семье давно было не всё благополучно: Анна с мужем не смогли справиться с кризисом.
Анна Лепс в украшениях своего бренда Григорий Лепс ушел в загул после объявления о разводе. Музыкант попал в клинику. Лепс подтвердил, что перенес гипертонический криз, отметив, что его госпитализация в нетрезвом состоянии является выдумкой журналистов. Проблемы со здоровьем Лепс связал с переутомлением на работе. Он также заверил поклонников, что его концерт в воскресенье, 19 декабря, в «Крокус Сити Холле» обязательно состоится.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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