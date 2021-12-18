Игоря Бычкова переизбрали в должности директора института динамики систем и теории управления

В Институте динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук 17 декабря прошли выборы директора. На этот пост претендовали директор ИДСТУ СО РАН, академик РАН, доктор технических наук, профессор Игорь Бычков и заместитель по науке директора ИДСТУ СО РАН, доктор физико-математических наук Алла Щеглова.

По результатам тайного голосования Игорь Бычков набрал большинство голосов. Игорь Вячеславович — известный специалист в области информационных и телекоммуникационных технологий. В 1983 он году окончил математический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова по специальности «Прикладная математика». В 1991 году защитил кандидатскую, в 2003 году докторскую диссертацию. В 2008 году Игорь Бычков избран членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению нанотехнологий и информационных технологий, с 2011 года — академик РАН.

В годы учебы в вузе работал оператором ЭВМ в Сибирском энергетическом институте СО АН СССР (в наши дни ИСЭМ СО РАН), затем лаборантом в Иркутском вычислительном центре СО АН СССР (ныне ИДСТУ СО РАН). После окончания университета поступил на работу в Иркутский вычислительный центр, прошел путь от стажера-исследователя до заместителя директора по научной работе. С 2002 по 2006 работал заместителем председателя президиума Иркутского научного центра СО РАН, 2006-2007 годы — вице-мэром администрации Иркутска. В 2007 году Игорь Вячеславович избран директором ИДСТУ СО РАН.

В настоящее время Игорь Бычков — директор Иркутского филиала СО РАН, научный руководитель Иркутского научного СО РАН, член президиума СО РАН, редколлегий ряда научных журналов, научных советов и комиссий РАН и СО РАН, трех диссертационных советов, координационного совета по информатизации при правительстве Иркутской области, заместитель председателя координационного научного совета при губернаторе Иркутской области, эксперт Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, Российской академии наук.

Сейчас ИДСТУ СО РАН является одним из лидеров в области компьютерных наук, включая информационные, вычислительные и телекоммуникационные технологии и робототехнику.

Институт проводит исследования и координирует работу консорциума по крупному проекту Минобрнауки России «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории». Институт принимает участие в реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» и является главным исполнителем проекта «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС».