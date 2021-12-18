Итоги года: главные скандалы и события в театральном мире

Вадим Карасев

Для российской театральной сферы 2021 год выдался, мягко говоря, не самым спокойным. Пострадавшие от пандемии театры штормило: произошло сразу несколько громких и даже скандальных кадровых перестановок, отменялись и возвращались нашумевшие спектакли, не обошлось без массовых увольнений и судебных исков. Но обо всем по порядку — подводим итоги театрального года.

"Мастер и Маргарита"

На статус самого нашумевшего спектакля года смело может претендовать постановка канадского режиссера Робера Лепажа "Мастер и Маргарита" с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях.

Премьерные показы идут с начала декабря в Театре наций, а недавний звездный показ, объединенный с празднованием 55-летия Миронова, собрал множество знаменитостей, которые после мероприятия писали восторженные отзывы о спектакле. Софья Капкова, например, выразила мнение, что "Мастер и Маргарита" — это "самый сложный проект из тех, что идут в Москве сегодня".

Телеграм-канал "Закулиска", дав постановке определение "совсем не театр, а роскошное шоу, аттракцион", писал:

Это, наверное, самый дорогой проект в истории российского драматического театра. Уверены, что все те технические возможности, которые продемонстрированы в этом спектакле, изменят подход к сценографии и некоторым визуальным решениям. Не сразу, но изменят точно. Потому что продемонстрирован верх сценографической фантазии на базе технических возможностей.

В числе недостатков спектакля авторы канала выделили продолжительность спектакля — идет он больше пяти часов, что даже для заядлых театралов, пожалуй, многовато.

Среди тех самых сложных технических решений — специальные костюмы-трансформеры, благодаря которым актеры переходят от одной роли к другой: по авторской задумке, в спектакле всего 13 артистов, которые играют сразу нескольких персонажей. Спектакль наполнен практически киношными спецэффектами и включает элементы представлений иллюзионистов, это неудивительно, учитывая опыт Робера Лепажа как в кино, так и в постановке шоу для Cirque du Soleil.

Можно сказать, что эти "Мастер и Маргарита" — идеальная театральная работа постпандемийных времен: сделанная чуть ли не в 5D, апеллирующая ко всем органам чувств одновременно, но не нуждающаяся в прямом контакте со зрителем,

— написал о премьере Forbes.





Промо к спектаклю "Мастер и Маргарита"

Манифест Богомолова

Прошлой зимой горячо обсуждался манифест режиссера Константина Богомолова под названием "Похищение Европы 2.0", опубликованный в феврале в "Новой газете". В нем режиссер делился своим мнением относительно западных ценностей последнего времени и так называемой "новой этики":

Перед нами этический социализм. Квир-социализм. Siemens, Boss и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а "нацики" сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов.

Соцсети Богомолов назвал в своем тексте "идеальным инструментом этой новой репрессивной машины", а их пользователей обвинил в "виртуальном линчевании" и травле. Досталось и таким движениям, как Black Lives Matter и Me Too:

Сегодня на Западе исследуется под микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое каждого успешного индивида: нет ли там, в глубине десятилетий, какого-нибудь хоть небольшого, но харассмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей. И если есть — падай на колени и кайся.

Разумеется, манифест вызвал самые разные оценки — как среди рядовых пользователей соцсетей, так и среди знаменитостей. Поддержали режиссера далеко не все. Так, Владимир Познер заявил, что "фигура режиссера не позволяет говорить о серьезности этого документа", а писатель Виктор Ерофеев заявил, что "лучше бы Богомолов так же сурово посмотрел на свою Родину, на страну дощатых сортиров, страну с низкой продолжительностью человеческой жизни".

Прокомментировал текст Богомолова даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:

Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что этот вопрос стоит на повестке Кремля,

— сказал он.





Константин Богомолов

Звучали в соцсетях и предположения о том, что манифест — просто "тонкий троллинг".

Впрочем, темы, поднятые режиссером в начале года, ничуть не теряют актуальности. Недавно, к примеру, в театральной среде вновь спорили по поводу "новой этики" — в связи с отменой в Берлине балета "Щелкунчик". Причиной стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Люди нашли в этом элементы расизма. Кроме того, многим не понравился китайский танец, где артисты передвигаются по сцене "мелкими семенящими шажками".

Иосиф Райхельгауз и "этюды на раздевание"

Один из свежих скандалов, связанных с театральной сферой, начался в декабре, когда актер Даниэль Романов написал в Facebook пост о том, что худрук "Школы современной пьесы" и профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз склоняет актрис к близости. По словам артиста, об этом он "раз 20 слышал" от коллег женского пола. В комментариях к посту развилась дискуссия, в которой приняли участие несколько девушек, подтвердивших информацию о домогательствах со стороны 74-летнего народного артиста России.

В дальнейшем и журналистам эти актрисы рассказали, что "и при поступлении, и при начале обучения предлагались этюды на раздевание" — и не только. По словам одной из девушек, Райхельгауз пытался ее поцеловать, а, получив отказ, принялся занижать студентке оценки. Другая вспомнила, что еще 15 лет назад, поступая на курс Иосифа Райхельгауза, так и не смогла от него получить внятный ответ на свой вопрос о том, "какое отношение имеют этюды на раздевание к выявлению режиссерских способностей".

Сам театральный деятель назвал все обвинения "чушью собачьей", отметил, что сцены раздевания — тоже часть актерской профессии, а заявления девушек в интервью для "Газеты.ру" объяснил так:

К огромнейшему сожалению, я не знаю ни одного из своих коллег, включая женщин-режиссеров, которых не обвиняли бы в харассменте. У нас огромное перепроизводство артистов: только в Москве существует десять вузов, которые совершенно не нужны. По театрам ходят тысячи артистов с просьбой взять их на работу. Правда, на работу их не берут, потому что ни они, ни другие там не нужны. А им [артистам] нужно рассказывать мамам, папам и мужьям, почему их не берут. Но они не могут сказать, что они не талантливые или плохо выглядят, потому что мама и папа платили деньги за обучение. Тогда они начинают морочить им голову, что режиссеры пристают.

Райхельгауз посоветовал журналистам пообщаться с его успешными выпускниками, работающими в ведущих театрах страны, вместо того чтобы брать комментарии у "неудачников".

"Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой

В начале лета все только и говорили, что Ольга Бузова готовится выйти на сцену МХАТа имени Горького. Телеведущая и певица радостно поделилась в соцсетях новостью, что сыграет артистку кабаре Беллу Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" об Иосифе Сталине.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков тогда прокомментировал это известие, назвав Бузову "феноменом, который живет во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями".

Но далеко не все посчитали идею удачной: в сети шли яростные споры, высказались и некоторые из публичных персон. Телеведущая Елена Летучая, к примеру, обвинила руководство театра в неуважении к зрителю. Театральная общественность тоже в целом восприняла решение Боякова скептически — худрука театра раскритиковали за этот выбор, даже несмотря на то, что экс-участнице "Дома-2" в постановке досталась, по сути, эпизодическая роль.

Другие же коллеги по шоу-бизнесу, наоборот, поддержали Бузову: в их числе Яна Рудковская и Лолита Милявская.

В октябре директором МХАТа им. Горького стал бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман, и уже через несколько дней было объявлено об отмене спектакля "Чудесный грузин". Сообщалось, что это решение нового директора связано "с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений".





Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"

Сама Бузова возмутилась и опубликовала скрины с сайта театра, где говорилось, что билеты на грядущие показы спектакля полностью распроданы.

Но новое руководство МХАТа это не устроило! И господин Кехман дал задание снять спектакль "Чудесный грузин" и выдать новость, что отмена связана с плохой покупкой билетов на Бузову,

— негодовала Ольга. По словам знаменитости, с ней был подписан договор на участие в спектакле в ноябре и декабре 2021 года.

Зачем господин Кехман, пришедший в театр для того, чтобы сделать его успешным, убирает самую кассовую постановку и самый обсуждаемый спектакль, остается загадкой,

— недоумевала Бузова у себя в сторис.

Увольнение Боякова

На этом громкие истории, связанные с МХАТом им. Горького, не заканчиваются, 1 ноября стало известно, что худрук театра уволился. Этот пост Эдуард Бояков занимал с 2018 года. До него театром руководила Татьяна Доронина, ставшая впоследствии почетным президентом театра. Однако говорили о том, что народная артистка СССР и Бояков, мягко говоря, не сработались.

Владимир Кехман, возглавивший театр в конце октября, сразу же попытался наладить контакт с Дорониной и предложил ей стать художественным руководителем, но она не приняла предложение. По словам Кехмана, по этой причине должность худрука вообще убрали из штатного расписания как минимум на год.





Эдуард Бояков

Бояков о своем увольнении сказал, что это решение, как он полагает, "назревало давно" и все равно оказалось для него достаточно неожиданным. По рассказу Боякова, Кехман в личной беседе пообещал ему, что он продолжит работать в театре, но всего через несколько дней попросил написать заявление об уходе. Причем здание театра Бояков покидал в сопровождении охраны. Кехман позднее прокомментировал это так:

Я просто сказал, чтобы его вывели из театра. Эдуард попросил отдать его икону. Я снял икону со стены, поцеловал ее и отдал.

Владимир Кехман уже неоднократно обвинял прошлую команду в "разорении театра". В недавнем интервью "Известиям" он сообщил, что долги МХАТа составляли 168 миллионов рублей, сейчас эта сумма составляет "порядка 73 или 74" миллионов.

Страсти между прошлым и нынешним руководством пока не утихают. Эдуард Бояков недавно рассказал о намерении открыть новый театр, спонсорами которого выступят крупные бизнесмены, входившие в совет попечителей МХАТа. Кстати, он упомянул о возможном включении в репертуар того самого спектакля "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой (телеведущая уже прокомментировала это, сказав, что примет предложение, если оно поступит).

Я очень надеюсь, что никакого театра он не откроет, по крайней мере весной,

— высказался по поводу новости о будущем проекте Боякова Владимир Кехман. Свое отношение к экс-худруку новый директор МХАТа выразил, сказав, что Эдуард "не патриот, он человек, который не имеет никакого отношения к церкви и к театру".





Владимир Кехман

Скандальный "Первый хлеб"

В числе самых неоднозначных постановок года — спектакль "Первый хлеб", показ которого начался в "Современнике" этим летом. Постановка создана по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова польским режиссером Бениамином Коцем. Главную роль сыграла Лия Ахеджакова, ее героиня — татарская бабушка, которая сильно выпивает, распевает крамольные частушки и ждет внука с войны.

Премьера обернулась скандалом: на создателей было написано заявление в Генпрокуратуру и мэрию Москвы от имени организации "Офицеры России".

В заявлении говорилось, что поводом стали многочисленные обращения в организацию ветеранов, "которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества". Также упоминалось о фактах "чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества" (в спектакле была сцена поцелуя двух мужчин).

Дошло до того, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и распорядился проверить спектакль "Первый хлеб" на наличие оскорблений ветеранов.





Постер спектакля "Первый хлеб"

В соцсетях тоже было немало возмущенных отзывов — в том числе от тех, кто постановку не видел, но упрекал ее в русофобии, поддержке ЛГБТ и так далее.

83-летняя Лия Ахеджакова после участия в спектакле стала получать угрозы. Актриса признавалась прессе, говоря о "Первом хлебе":

Как тяжело он мне достался, включая травлю, последовавшую за спектаклем. Все это меня подкосило. Такое происходит впервые в моей жизни. Приходил следователь. Меня вызывали на допрос. Те, кто создают травлю, спектакля не видели.

Потом, правда, Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос, но сообщила, что в театр приезжал следователь.

После скандала "Первый хлеб" временно убрали из репертуара "Современника", однако в дальнейшем его показ возобновился. Значится спектакль и в афише театра на январь 2022-го. По информации СМИ, в сценарий постановки были внесены некие изменения.

Смена руководства МХТ им. Чехова

МХТ имени Чехова в этом году тоже сотрясали перемены. Еще в 2020-м много говорили о конфликте между труппой театра и худруком Сергеем Женовачем. Впрочем, по информации СМИ, ситуация была непростой с самого назначения Женовача на этот пост: худруком он стал в 2018 году после смерти Олега Табакова. Уже тогда писали, что труппа театра выступала за кандидатуру Константина Хабенского, потому изначально была недовольна кадровыми решениями.

Вызвала неоднозначную реакцию и новая политика руководства относительно репертуара. Женовач убрал целый ряд спектаклей, в том числе постановки Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия" и "Карамазовы".

Разговоры об увольнении Сергея Женовача не прекращались, и в конце октября 2021-го слухи подтвердились: по решению Министерства культуры театр возглавил Константин Хабенский. Для актера это первая высокая театральная должность.





Константин Хабенский

Отмена и возвращение "Идеального мужа"

Не прошло и недели после назначения Константина Хабенского худруком МХТ им. Чехова, как было озвучено его решение вернуть спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия".

Женовач думал, что убил спектакль. В итоге спектакль убил его,

— писала Ксения Собчак в собственном телеграм-канале по поводу детища своего супруга Константина Богомолова.

"Идеальный муж" пресса относила к самым скандальным спектаклям в стране. Особенно по меркам 2013 года, когда прошел первый показ этой постановки, в которой чего только не было: и вольная трактовка литературной классики, и блатные песни, и столичная богема, и продажные чиновники, и ЛГБТ, и суицид, и священник-педофил... В общем, чьи-нибудь чувства спектакль непременно должен был задеть. С самой премьеры начались инциденты: в том же 2013-м показ пытались прервать активисты, считавшие, что "Идеальный муж" оскорбляет верующих.





Алексей Кравченко и Дарья Мороз в спектакле "Идеальный муж"

И сейчас тоже не все одобряют решение возобновить показ спектакля Богомолова — так, стоило появиться сообщению об этом в соцсетях, как организация "Союз православных матерей" объявила о планирующихся пикетах у знания МХТ.

Массовые увольнения в Театре Ермоловой

Не был спокойным 2021 год и для Театра Ермоловой, худруком которого является Олег Меньшиков. За этот год из театра было уволено несколько десятков артистов, и в ноябре стало известно, что они собираются подать коллективный иск в суд. Ранее актеры уже писали жалобу на имя президента.

Оставшиеся без работы артисты считают виновником увольнений Меньшикова (он до августа этого года занимал еще и должность директора театра, теперь же остается его худруком). Помимо прочего, бывшие сотрудники заподозрили начальника в финансовых махинациях. Также актеры пожаловались на то, что зарплаты руководителей многократно превышали зарплаты рядовых членов труппы. По словам артистов, за последнее время в театре сняли с репертуара около 90 процентов постановок, их заменили "спектаклями-однодневками", на которые были потрачены крупные суммы.





Олег Меньшиков

Руководство театра, в свою очередь, заявило, что уволены были артисты, много лет не занятые в постановках, а причиной этого называло финансовые трудности, возникшие из-за пандемии.

Среди тех, кого коснулись сокращения, оказались и достаточно известные люди. К примеру, дочь легендарного Анатолия Папанова Елена пожаловалась прессе на отсутствие денежной компенсации и на то, что Меньшиков не встретился ни с ней, ни с ее коллегами лично, чтобы обсудить увольнение. Как она рассказала, многим из уволенных актеров предложили остаться в театре — но не выступать, а заняться уборкой помещений и мытьем полов.

Это выглядело как дополнительная издевка. Разумеется, все отказались,

— сказала Папанова.

Маргарита Дорошевич