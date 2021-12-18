Иван Телегин провел выходной на ГУМ-катке с дочкой от Пелагеи

Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин сводил 4-летнюю дочь на каток и поделился совместным фото. Пелагея уже давно известна публике, как одна из лучших исполнительниц русских народных песен и романсов. На сцене она часто появляется в пышных платьях и кокошнике. В этом году певица вновь стала наставницей в шоу «Голос». Также она появляется на съемках передач и новогодних шоу. Декабрь для нее выдался особенно насыщенным. Так недавно она отметилась на шоу Максима Галкина. Со своим мужем Иваном Телегиным артистка развелась. Но они продолжают вместе растить дочку Таисию. Хоккеист часто отмечает с ними праздники. А на этот раз он взял наследницу с собой на каток. В соцсети спортсмен поделился кадром, на котором малышка была запечатлена в модном пуховике цвета сочной травы и шапочки с помпонами. Она стояла на льду с помощью специальных ходунков.Иван Телегин с дочерью Таисией «Покатались с моей девочкой ❤️🥰», - подписал фото Телегин. По всей видимости, хоккеист был рад провести свой выходной с наследницей. К слову, в этом году он снова женился. Его избранницей стала дочка миллионера Мария Гончар.Иван Телегин с дочерью Таисией Поклонники были восхищены маленькой Таисией. К слову, в таком же пуховике в этом году ходят многие модницы, к примеру, Ксения Бородина. «Какие милые🔥🔥😊», «Иван, она у вас чудесная „получилась“ — очень развитый и смышленый ребенок», «Как малышка выросла!💕», «Поставил на коньки! Ура», «Какая прелестная девочка», — прокомментировали пост подписчики.