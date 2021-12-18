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Известные миллиардеры поделились своими утренними привычками, которые помогли им добиться такого успеха

Известные миллиардеры поделились своими утренними привычками, которые помогли им добиться такого успеха

Многие успешные люли говорят о том, что секрет финансового благополучия заключается не только в идее бизнеса.

Миллиардеры нередко высказывают предположение, что богатство было заработано благодаря многим факторам, и привычки после пробуждения играю первостепенную роль.

Билл Гейт


Бизнесмен рассказывал, что прежде, чем позавтракать, он сразу после сна отправлялся в спортивный зал. Бегая на дорожке, он знакомился с новостями. По словам создателя корпорации Майкрософт, это позволяло тренировать мозг и настраиваться на деятельность в правильном направлении.

Джек Ма


Medium

Китайский предприниматель Джек Ма, состояние которого достигает 40 млрд. американских долларов всегда после пробуждения тренировался – гимнастика, китайские боевые практики, медитация и другие упражнения помогали ему посыпаться и настраиваться на рабочий день.

Сергей Брин


Сергей Брин, являющийся создателем поисковой система Гугл, также говорит о том, что успеха ему помогли добиться физические упражнения ранним утром. Их он завершал зеленым чаем и полезным завтраком.

Марк Цукерберг


Марк Цукерберг, как и друге успешные люди, после пробуждения отправляется на пробежку. Затем следует трапеза, чашка бодрящего кофе, выбирает наряд на текущий день. К слову, у него он состоит из десятков похожих друг на друга футболок, обуви и брюк. Марк уверен, что время, которое люди тратят на выбор гардероба, можно потратить с пользой на другие дела.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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